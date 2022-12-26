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لأول مرة.. الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار في 2022

تقرير: تَفوُّق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول سيستغرق وقتًا أطول

أظهر تقريرٌ أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022، وأن تفوّق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر)، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030؛ أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

ووفق "رويترز" قالت "سيبر" في تقريرها: يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لأول مرة.. الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار في 2022
سبق

أظهر تقريرٌ أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022، وأن تفوّق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر)، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030؛ أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

ووفق "رويترز" قالت "سيبر" في تقريرها: يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:06 AM

لأول مرة.. الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار في 2022

تقرير: تَفوُّق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول سيستغرق وقتًا أطول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر تقريرٌ أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022، وأن تفوّق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر)، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030؛ أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

ووفق "رويترز" قالت "سيبر" في تقريرها: يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

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