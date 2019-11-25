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بالفيديو.. أطول برج في العالم يتزين باللون الأزرق احتفاءً بنيل "الزعيم" بطولة آسيا

تداول واسع بين رواد التواصل والنهائي شهد حضوراً جماهيرياً مكثفاً بدعم ولي العهد

تزين أطول برج بالعالم بعلم نادي الهلال السعودي بمناسبة فوزه ببطولة آسيا وتحقيق اللقب، في مشهد أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو بنطاق واسع منوهين بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

‏وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض يُقيم الخميس القادم في البوليفارد احتفالاً ضخماً بتحقيق ممثل الوطن نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، دعوة كل رؤساء نادي الهلال وأعضاء الشرف ونجوم وأساطير الهلال السابقين، حيث سيحيي "ليلة زعيم آسيا الهلال" نخبة من الفنانين هم: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، وراشد الفارس.

الجدير بالذكر أن المباراة الختامية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من مشجعي نادي الزعيم في ظل الدعم الكبير المقدم من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بتأمين أربع طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، وذلك دعماً لممثل الكرة السعودية، وتحفيزاً للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مباراة الذهاب في الرياض فائزاً بهدف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أطول برج في العالم يتزين باللون الأزرق احتفاءً بنيل "الزعيم" بطولة آسيا
سبق

تزين أطول برج بالعالم بعلم نادي الهلال السعودي بمناسبة فوزه ببطولة آسيا وتحقيق اللقب، في مشهد أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو بنطاق واسع منوهين بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

‏وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض يُقيم الخميس القادم في البوليفارد احتفالاً ضخماً بتحقيق ممثل الوطن نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، دعوة كل رؤساء نادي الهلال وأعضاء الشرف ونجوم وأساطير الهلال السابقين، حيث سيحيي "ليلة زعيم آسيا الهلال" نخبة من الفنانين هم: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، وراشد الفارس.

الجدير بالذكر أن المباراة الختامية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من مشجعي نادي الزعيم في ظل الدعم الكبير المقدم من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بتأمين أربع طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، وذلك دعماً لممثل الكرة السعودية، وتحفيزاً للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مباراة الذهاب في الرياض فائزاً بهدف.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
12:56 AM

بالفيديو.. أطول برج في العالم يتزين باللون الأزرق احتفاءً بنيل "الزعيم" بطولة آسيا

تداول واسع بين رواد التواصل والنهائي شهد حضوراً جماهيرياً مكثفاً بدعم ولي العهد

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
17
9,560

تزين أطول برج بالعالم بعلم نادي الهلال السعودي بمناسبة فوزه ببطولة آسيا وتحقيق اللقب، في مشهد أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو بنطاق واسع منوهين بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

‏وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض يُقيم الخميس القادم في البوليفارد احتفالاً ضخماً بتحقيق ممثل الوطن نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، دعوة كل رؤساء نادي الهلال وأعضاء الشرف ونجوم وأساطير الهلال السابقين، حيث سيحيي "ليلة زعيم آسيا الهلال" نخبة من الفنانين هم: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، وراشد الفارس.

الجدير بالذكر أن المباراة الختامية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من مشجعي نادي الزعيم في ظل الدعم الكبير المقدم من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بتأمين أربع طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، وذلك دعماً لممثل الكرة السعودية، وتحفيزاً للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مباراة الذهاب في الرياض فائزاً بهدف.

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