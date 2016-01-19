زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال باكستان

لم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 120 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش، وشعر به سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك مناطق وادي سوات ومينغورا وشيترال.



ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم، خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.