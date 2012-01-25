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"الرمحي" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان

لبحث سبل التعاون مع برنامج "إيفاد"

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، اليوم، مدير مشروع تنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في منطقة جازان، الخبير الدولي الدكتور منير الرمحي.

بحث اللقاء سبل التعاون بين الهيئة وبرنامج "إيفاد"، حيث اطلع "الرمحي" على جهود الهيئة في إنجاح العديد من البدائل الزراعية التي تقوم بها الهيئة بمحطة التجارب الزراعية.

كما جرى بحث مبادرة الهيئة في إيصال الشتلات للمزارعين ونجاحها بمحافظات القطاع الجبلي، والتي أسهمت في زيادة إقبال المزارعين بالتسجيل بالمبادرة للاستفادة منها.

بعد ذلك، تجول "الرمحي" داخل مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية، المهندس نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

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"الرمحي" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، اليوم، مدير مشروع تنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في منطقة جازان، الخبير الدولي الدكتور منير الرمحي.

بحث اللقاء سبل التعاون بين الهيئة وبرنامج "إيفاد"، حيث اطلع "الرمحي" على جهود الهيئة في إنجاح العديد من البدائل الزراعية التي تقوم بها الهيئة بمحطة التجارب الزراعية.

كما جرى بحث مبادرة الهيئة في إيصال الشتلات للمزارعين ونجاحها بمحافظات القطاع الجبلي، والتي أسهمت في زيادة إقبال المزارعين بالتسجيل بالمبادرة للاستفادة منها.

بعد ذلك، تجول "الرمحي" داخل مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية، المهندس نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:18 PM

"الرمحي" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان

لبحث سبل التعاون مع برنامج "إيفاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، اليوم، مدير مشروع تنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في منطقة جازان، الخبير الدولي الدكتور منير الرمحي.

بحث اللقاء سبل التعاون بين الهيئة وبرنامج "إيفاد"، حيث اطلع "الرمحي" على جهود الهيئة في إنجاح العديد من البدائل الزراعية التي تقوم بها الهيئة بمحطة التجارب الزراعية.

كما جرى بحث مبادرة الهيئة في إيصال الشتلات للمزارعين ونجاحها بمحافظات القطاع الجبلي، والتي أسهمت في زيادة إقبال المزارعين بالتسجيل بالمبادرة للاستفادة منها.

بعد ذلك، تجول "الرمحي" داخل مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية، المهندس نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

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