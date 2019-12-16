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توصية بضرورة استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة قبل تنفيذ شبكات الطرق

خلال ورشة عمل لزيادة السلامة المرورية

دعت أعمال ورشة عمل "السلامة على الطرق"، إلى أهمية التأكيد على المقاولين لاستخراج التصاريح اللازمة قبل تنفيذ أعمال شبكات الطرق.

وتناولت ورشة العمل، التعديات على حرم الطرق أو جانب الطريق والتي أثبتت دورها الأساسي في الحوادث المرورية، والمشاكل الواقعة على الطرق، ومنها ربط المحطات والطرق الفرعية بالطرق الرئيسية بشكل عشوائي.

وقال وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي: إن "أبرز توصيات الورشة ركزت على رفع سلامة الوعي في سلامة الطرق، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وأمن الطرق، والمرور، والهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "تستهدف الورشة رفع مستوى السلامة، وفتح قنوات للتعاون والاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وتذليل التحديات".

واكد أن أبرز التوصيات تضمنت التأكد من استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال شبكات الطرق، والمناقشة مع الجهات ذات العلاقة لبعض التحديات والتعديات على الطرق والتي ما زالت محدودة مقارنة بحجم الأعمال، وقد تتضمن مذكرة تفاهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحثت ورشة عمل "السلامة على الطرق"، تحسين كفاءة الطرق والانارة، وإنشاء منصة إلكترونية تجمع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل والأمانات والمركز الوطني لسلامة الطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ودشنت وزارة النقل بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق اليوم الاثنين، بجدة ورشة عمل "السلامة على الطرق"، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية علاء بن ضيف الله النفيعي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي.

واستهدفت الورشة التعريف بمنصة التدريب، وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، ومبدأ "السلامة أولاً"، كذلك التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة الحلول والمبادرات، كما استهدفت رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والاستجابة لها، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

وأجرى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية أمس الأحد، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للسلامة الطرق على بعض النقاط المهمة لطريق الحرمين وطريق مكة جدة السريع.

وتم الاجتماع أمس، في مقر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة مع فريق المركز الوطني لسلامة الطرق، وخبراء في مجال سلامة الطرق، وممثلي فرع وزارة النقل المختصين في السلامة ومهندسي السلامة في عقود الصيانة.

وبعد الاجتماع، تم الانطلاق من مقر فرع وزارة النقل، وأخذ جولة ميدانية على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة السريع.

وتم خلال الجولة الميدانية المناقشة والوقوف على بعض التقاطعات الرئيسية والمهمة، وتمت المناقشة والمشاركة الجماعية من أعضاء الفريق بعد الوصول إلى نهاية الجولة من كبري الشميسي، وناقش أعضاء الفريق خلال الجولة على طريق مكة جدة السريع الحلول في بعض المواقع.

السلامة على الطرق وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توصية بضرورة استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة قبل تنفيذ شبكات الطرق
سبق

دعت أعمال ورشة عمل "السلامة على الطرق"، إلى أهمية التأكيد على المقاولين لاستخراج التصاريح اللازمة قبل تنفيذ أعمال شبكات الطرق.

وتناولت ورشة العمل، التعديات على حرم الطرق أو جانب الطريق والتي أثبتت دورها الأساسي في الحوادث المرورية، والمشاكل الواقعة على الطرق، ومنها ربط المحطات والطرق الفرعية بالطرق الرئيسية بشكل عشوائي.

وقال وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي: إن "أبرز توصيات الورشة ركزت على رفع سلامة الوعي في سلامة الطرق، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وأمن الطرق، والمرور، والهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "تستهدف الورشة رفع مستوى السلامة، وفتح قنوات للتعاون والاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وتذليل التحديات".

واكد أن أبرز التوصيات تضمنت التأكد من استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال شبكات الطرق، والمناقشة مع الجهات ذات العلاقة لبعض التحديات والتعديات على الطرق والتي ما زالت محدودة مقارنة بحجم الأعمال، وقد تتضمن مذكرة تفاهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحثت ورشة عمل "السلامة على الطرق"، تحسين كفاءة الطرق والانارة، وإنشاء منصة إلكترونية تجمع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل والأمانات والمركز الوطني لسلامة الطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ودشنت وزارة النقل بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق اليوم الاثنين، بجدة ورشة عمل "السلامة على الطرق"، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية علاء بن ضيف الله النفيعي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي.

واستهدفت الورشة التعريف بمنصة التدريب، وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، ومبدأ "السلامة أولاً"، كذلك التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة الحلول والمبادرات، كما استهدفت رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والاستجابة لها، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

وأجرى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية أمس الأحد، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للسلامة الطرق على بعض النقاط المهمة لطريق الحرمين وطريق مكة جدة السريع.

وتم الاجتماع أمس، في مقر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة مع فريق المركز الوطني لسلامة الطرق، وخبراء في مجال سلامة الطرق، وممثلي فرع وزارة النقل المختصين في السلامة ومهندسي السلامة في عقود الصيانة.

وبعد الاجتماع، تم الانطلاق من مقر فرع وزارة النقل، وأخذ جولة ميدانية على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة السريع.

وتم خلال الجولة الميدانية المناقشة والوقوف على بعض التقاطعات الرئيسية والمهمة، وتمت المناقشة والمشاركة الجماعية من أعضاء الفريق بعد الوصول إلى نهاية الجولة من كبري الشميسي، وناقش أعضاء الفريق خلال الجولة على طريق مكة جدة السريع الحلول في بعض المواقع.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:36 PM

توصية بضرورة استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة قبل تنفيذ شبكات الطرق

خلال ورشة عمل لزيادة السلامة المرورية

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عبدالله الراجحي - جدة
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دعت أعمال ورشة عمل "السلامة على الطرق"، إلى أهمية التأكيد على المقاولين لاستخراج التصاريح اللازمة قبل تنفيذ أعمال شبكات الطرق.

وتناولت ورشة العمل، التعديات على حرم الطرق أو جانب الطريق والتي أثبتت دورها الأساسي في الحوادث المرورية، والمشاكل الواقعة على الطرق، ومنها ربط المحطات والطرق الفرعية بالطرق الرئيسية بشكل عشوائي.

وقال وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي: إن "أبرز توصيات الورشة ركزت على رفع سلامة الوعي في سلامة الطرق، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وأمن الطرق، والمرور، والهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة".

وأضاف: "تستهدف الورشة رفع مستوى السلامة، وفتح قنوات للتعاون والاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وتذليل التحديات".

واكد أن أبرز التوصيات تضمنت التأكد من استخراج المقاولين للتصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال شبكات الطرق، والمناقشة مع الجهات ذات العلاقة لبعض التحديات والتعديات على الطرق والتي ما زالت محدودة مقارنة بحجم الأعمال، وقد تتضمن مذكرة تفاهم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحثت ورشة عمل "السلامة على الطرق"، تحسين كفاءة الطرق والانارة، وإنشاء منصة إلكترونية تجمع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة النقل والأمانات والمركز الوطني لسلامة الطرق وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ودشنت وزارة النقل بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق اليوم الاثنين، بجدة ورشة عمل "السلامة على الطرق"، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية علاء بن ضيف الله النفيعي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق طارق بن زياد الشامي، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي.

واستهدفت الورشة التعريف بمنصة التدريب، وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، ومبدأ "السلامة أولاً"، كذلك التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة الحلول والمبادرات، كما استهدفت رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والاستجابة لها، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

وأجرى فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية أمس الأحد، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للسلامة الطرق على بعض النقاط المهمة لطريق الحرمين وطريق مكة جدة السريع.

وتم الاجتماع أمس، في مقر فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة مع فريق المركز الوطني لسلامة الطرق، وخبراء في مجال سلامة الطرق، وممثلي فرع وزارة النقل المختصين في السلامة ومهندسي السلامة في عقود الصيانة.

وبعد الاجتماع، تم الانطلاق من مقر فرع وزارة النقل، وأخذ جولة ميدانية على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة السريع.

وتم خلال الجولة الميدانية المناقشة والوقوف على بعض التقاطعات الرئيسية والمهمة، وتمت المناقشة والمشاركة الجماعية من أعضاء الفريق بعد الوصول إلى نهاية الجولة من كبري الشميسي، وناقش أعضاء الفريق خلال الجولة على طريق مكة جدة السريع الحلول في بعض المواقع.

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