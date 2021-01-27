مؤسسة بريطانية: فوز مطارين بالسعودية بمراكز عالمية.. تعرف عليهما

في فئتي المطارات الصغيرة والمتوسطة وضمن التقرير السنوي

كشفت شركة "أو إيه جي" البريطانية المتخصصة في بیانات السفر الجوي وتقديم المعلومات الرقمية وتطبيقات لشركات الطیران والمطارات والمرتبطة بقطاع النقل الجوي عن فوز مطاري أبھا والملك فھد بالدمام المركز الثاني عالمیاً في فئتي المطارات الصغيرة والمتوسطة في التقرير السنوي "دقة المواعید 2019" الذي تنشره الشركة المتخصصة عن دقة المواعید في حركة النقل الجوي عموما

وجاءت النتائج كالتالي: فاز مطار طوكیو ھانیدا بالمركز الأول في فئة المطارات الضخمة، واحتل مطار موسكو شیريمیتیفو الترتیب الأول للمطارات "الرئیسیة"، وجاء مطار أوساكا الیاباني في صدارة قائمة المطارات الكبيرة.

كما فاز مطار مینسك في روسیا البیضاء بالمركز الأول لقائمة "المطارات الصغیرة"، ثم جاء مطار أبھا وسان خوسیه كابو بالمكسیك وكوريتیبا البرازيلي وتینیريفي نورث بجزيرة تینیريفي الإسبانية.

وفي فئة المطارات المتوسطة، تصدر مطار بنما سیتي القائمة، تلاه مطار الدمام، ثم ثلاثة مطارات برازيلیة بالمراكز الثالث والرابع والخامس؛ ھي ساو باولو فیراكوبوس، وريسیفي، وريو دي جانیرو سانتوس دومونت.

وشملت المراكز الخمسة الأولى بفئة المطارات "الكبیرة" مطارات أوساكا الیاباني، وھونولولو الأمريكي، وبرازيلیا، وسولت لیك سیتي وبورتلاند الأمريكیین على الترتیب. وتصدر مطار طوكیو ھانیدا قائمة المطارات "الضخمة" ثم أتلانتا الأمريكي وسنغافورة شانغي ودنفر ولوس أنجلوس الأمريكیین على الترتیب.