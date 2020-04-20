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شاهد.. أمطار أبريل تعاود الهطول على الأفلاج والحريق وحوطة

شهدت محافظات الأفلاج والحريق وحوطة بني تميم، والمراكز التابعة لها، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وعاودت أمطار أبريل، هطولها على محافظات جنوب الرياث، للمرة الرابعة هذا العام، سال على إثرها بعض الأودية والشعاب، منها شعيب الوجاة وشعيب لصاد، وشعاب روضة السوط وشعيب الخضارية وشعاب جنوب حوطة بني تميم بالحلوة والقويع والعطيان وبرك.

كما سالت بعض شعاب الهدار والأحمر، ولا تزال السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار - بمشيئة الله- .

وتوقع المهتمون والمتابعون لأحوال الطقس، أن تستمر هذه الموجة الماطرة على محافظات المنطقة حتى الثلاثاء.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار أبريل تعاود الهطول على الأفلاج والحريق وحوطة
سبق

شهدت محافظات الأفلاج والحريق وحوطة بني تميم، والمراكز التابعة لها، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وعاودت أمطار أبريل، هطولها على محافظات جنوب الرياث، للمرة الرابعة هذا العام، سال على إثرها بعض الأودية والشعاب، منها شعيب الوجاة وشعيب لصاد، وشعاب روضة السوط وشعيب الخضارية وشعاب جنوب حوطة بني تميم بالحلوة والقويع والعطيان وبرك.

كما سالت بعض شعاب الهدار والأحمر، ولا تزال السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار - بمشيئة الله- .

وتوقع المهتمون والمتابعون لأحوال الطقس، أن تستمر هذه الموجة الماطرة على محافظات المنطقة حتى الثلاثاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:58 PM

شاهد.. أمطار أبريل تعاود الهطول على الأفلاج والحريق وحوطة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
1,458

شهدت محافظات الأفلاج والحريق وحوطة بني تميم، والمراكز التابعة لها، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وعاودت أمطار أبريل، هطولها على محافظات جنوب الرياث، للمرة الرابعة هذا العام، سال على إثرها بعض الأودية والشعاب، منها شعيب الوجاة وشعيب لصاد، وشعاب روضة السوط وشعيب الخضارية وشعاب جنوب حوطة بني تميم بالحلوة والقويع والعطيان وبرك.

كما سالت بعض شعاب الهدار والأحمر، ولا تزال السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار - بمشيئة الله- .

وتوقع المهتمون والمتابعون لأحوال الطقس، أن تستمر هذه الموجة الماطرة على محافظات المنطقة حتى الثلاثاء.

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