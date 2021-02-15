النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

دعا إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية لمن يطلب حوالات أو مبالغ باسمه

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه
سبق

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
04:04 PM

"الاستثمارات العامة" يؤكد: لا نقدم خدمات للأفراد ويحذر من انتحال اسمه

دعا إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية لمن يطلب حوالات أو مبالغ باسمه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
1,134

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكداً بأنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا "الصندوق" لضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن" عن أي مخالفة يتم ملاحظتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,812
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة