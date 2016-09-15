النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وعد بحفل بهي .."تعليم الرياض" يستعد لتكريم المتفوقات وبنات الشهداء

اجتماع للجان ترأسته "العرفج" .. و"عطية": هدفنا إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار

ترأست مساعد المدير العام للشئون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح بنت عبدالله العرفج؛ الاجتماع الأول للجان تكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ؛ وذلك في مبنى الإدارة بالوشم.

وقالت "العرفج"، خلال الاجتماع، إن الإدارة استعدّت مبكراً هذا العام لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في التحصيل الدراسي وطالبات التربية الخاصة والفائزات في المسابقات اللاصفية وبنات شهداء الواجب.

وأشارت إلى أهمية تكريم المتفوقات لتشجيعهنّ على مضاعفة جهودهنّ وتحفيز الأخريات من متوسطي وضعاف التحصيل الدراسي للاقتداء بهنّ وبث روح المنافسة الإيجابية بين طالبات مدارس المنطقة.

من جانبها، أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد سحر بنت عبدالرحمن عطية، أن إدارة التعليم تحرص كل عام على تكريم الطالبات المتفوقات في جميع المجالات كل عام بهدف إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار لديهنَّ مع إتاحة الفرصة لهنَّ لممارسة مواهبهنَّ المتعددة وتنمية اهتماماتهنَّ العلمية التي تتفق مع قدراتهنَّ وميولهنَّ داخل المحيط المدرسي.

وتابعت: "بإذن الله سيكون حفل التكريم لهذا العام حدثاً مميزاً يتناسب مع حجم المناسبة ونوعها وخصوصاً أن أولياء الأمور وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات سيُشاركن الطالبات فرحة التفوق في الحفل".

وناقشت اللجنة برئاسة المساعد للشئون التعليمية وعضوية كل من مديرة إدارة التوجيه والإرشاد مع مشرفات الإدارات المساندة كل ما من شأنه خدمة ضيوف الحفل مستعرضات أبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي ينفذه "تعليم الرياض" وتسخير الإمكانات المادية والبشرية وإعداد برنامج مميز ليظهر الحفل بأبهى حلة بوجود الطالبات المكرمات وضيفات الشرف.

وتكوّن أعضاء اللجنة المشكّلة من الإدارات المعنية بتكريم الطالبات المتفوقات وهي إدارات (التوجيه والإرشاد - نشاط الطالبات - التربية الخاصة - الإشراف التربوي - الأمن والسلامة المدرسية - العلاقات العامة والإعلام التربوي).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وعد بحفل بهي .."تعليم الرياض" يستعد لتكريم المتفوقات وبنات الشهداء
سبق

ترأست مساعد المدير العام للشئون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح بنت عبدالله العرفج؛ الاجتماع الأول للجان تكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ؛ وذلك في مبنى الإدارة بالوشم.

وقالت "العرفج"، خلال الاجتماع، إن الإدارة استعدّت مبكراً هذا العام لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في التحصيل الدراسي وطالبات التربية الخاصة والفائزات في المسابقات اللاصفية وبنات شهداء الواجب.

وأشارت إلى أهمية تكريم المتفوقات لتشجيعهنّ على مضاعفة جهودهنّ وتحفيز الأخريات من متوسطي وضعاف التحصيل الدراسي للاقتداء بهنّ وبث روح المنافسة الإيجابية بين طالبات مدارس المنطقة.

من جانبها، أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد سحر بنت عبدالرحمن عطية، أن إدارة التعليم تحرص كل عام على تكريم الطالبات المتفوقات في جميع المجالات كل عام بهدف إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار لديهنَّ مع إتاحة الفرصة لهنَّ لممارسة مواهبهنَّ المتعددة وتنمية اهتماماتهنَّ العلمية التي تتفق مع قدراتهنَّ وميولهنَّ داخل المحيط المدرسي.

وتابعت: "بإذن الله سيكون حفل التكريم لهذا العام حدثاً مميزاً يتناسب مع حجم المناسبة ونوعها وخصوصاً أن أولياء الأمور وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات سيُشاركن الطالبات فرحة التفوق في الحفل".

وناقشت اللجنة برئاسة المساعد للشئون التعليمية وعضوية كل من مديرة إدارة التوجيه والإرشاد مع مشرفات الإدارات المساندة كل ما من شأنه خدمة ضيوف الحفل مستعرضات أبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي ينفذه "تعليم الرياض" وتسخير الإمكانات المادية والبشرية وإعداد برنامج مميز ليظهر الحفل بأبهى حلة بوجود الطالبات المكرمات وضيفات الشرف.

وتكوّن أعضاء اللجنة المشكّلة من الإدارات المعنية بتكريم الطالبات المتفوقات وهي إدارات (التوجيه والإرشاد - نشاط الطالبات - التربية الخاصة - الإشراف التربوي - الأمن والسلامة المدرسية - العلاقات العامة والإعلام التربوي).

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:32 AM

وعد بحفل بهي .."تعليم الرياض" يستعد لتكريم المتفوقات وبنات الشهداء

اجتماع للجان ترأسته "العرفج" .. و"عطية": هدفنا إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
117

ترأست مساعد المدير العام للشئون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح بنت عبدالله العرفج؛ الاجتماع الأول للجان تكريم الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ؛ وذلك في مبنى الإدارة بالوشم.

وقالت "العرفج"، خلال الاجتماع، إن الإدارة استعدّت مبكراً هذا العام لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في التحصيل الدراسي وطالبات التربية الخاصة والفائزات في المسابقات اللاصفية وبنات شهداء الواجب.

وأشارت إلى أهمية تكريم المتفوقات لتشجيعهنّ على مضاعفة جهودهنّ وتحفيز الأخريات من متوسطي وضعاف التحصيل الدراسي للاقتداء بهنّ وبث روح المنافسة الإيجابية بين طالبات مدارس المنطقة.

من جانبها، أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد سحر بنت عبدالرحمن عطية، أن إدارة التعليم تحرص كل عام على تكريم الطالبات المتفوقات في جميع المجالات كل عام بهدف إيقاظ الإبداع وتشجيع الابتكار لديهنَّ مع إتاحة الفرصة لهنَّ لممارسة مواهبهنَّ المتعددة وتنمية اهتماماتهنَّ العلمية التي تتفق مع قدراتهنَّ وميولهنَّ داخل المحيط المدرسي.

وتابعت: "بإذن الله سيكون حفل التكريم لهذا العام حدثاً مميزاً يتناسب مع حجم المناسبة ونوعها وخصوصاً أن أولياء الأمور وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات سيُشاركن الطالبات فرحة التفوق في الحفل".

وناقشت اللجنة برئاسة المساعد للشئون التعليمية وعضوية كل من مديرة إدارة التوجيه والإرشاد مع مشرفات الإدارات المساندة كل ما من شأنه خدمة ضيوف الحفل مستعرضات أبرز المهام ومدى الجاهزية والاستعداد لهذا الحدث الذي ينفذه "تعليم الرياض" وتسخير الإمكانات المادية والبشرية وإعداد برنامج مميز ليظهر الحفل بأبهى حلة بوجود الطالبات المكرمات وضيفات الشرف.

وتكوّن أعضاء اللجنة المشكّلة من الإدارات المعنية بتكريم الطالبات المتفوقات وهي إدارات (التوجيه والإرشاد - نشاط الطالبات - التربية الخاصة - الإشراف التربوي - الأمن والسلامة المدرسية - العلاقات العامة والإعلام التربوي).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة