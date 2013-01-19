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فيصل بن تركي للنصراويين: الهدوء مطلب والتراشق الإعلامي لن يفيد

طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق بالهدوء والابتعاد عن التراشق الإعلامي ، مؤكداً أنه لن يفيد النادي.

وكتب مغرداً: "الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير، الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم".

‏وأضاف: العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم.

‏واعتبر الرئيس السابق الوفاء خصلة موجودة في النصر لكل نصراوي عمل ويعمل ومن خدم ويخدم هذا الصرح الشامخ كما علمنا رمزنا الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمة الله عليه.

وختم تغريداته: "لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يحتم علي أن أشارككم رأيي البسيط. والله الموفق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيصل بن تركي للنصراويين: الهدوء مطلب والتراشق الإعلامي لن يفيد
سبق

طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق بالهدوء والابتعاد عن التراشق الإعلامي ، مؤكداً أنه لن يفيد النادي.

وكتب مغرداً: "الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير، الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم".

‏وأضاف: العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم.

‏واعتبر الرئيس السابق الوفاء خصلة موجودة في النصر لكل نصراوي عمل ويعمل ومن خدم ويخدم هذا الصرح الشامخ كما علمنا رمزنا الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمة الله عليه.

وختم تغريداته: "لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يحتم علي أن أشارككم رأيي البسيط. والله الموفق".

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:50 AM

فيصل بن تركي للنصراويين: الهدوء مطلب والتراشق الإعلامي لن يفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق بالهدوء والابتعاد عن التراشق الإعلامي ، مؤكداً أنه لن يفيد النادي.

وكتب مغرداً: "الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير، الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم".

‏وأضاف: العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم.

‏واعتبر الرئيس السابق الوفاء خصلة موجودة في النصر لكل نصراوي عمل ويعمل ومن خدم ويخدم هذا الصرح الشامخ كما علمنا رمزنا الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمة الله عليه.

وختم تغريداته: "لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يحتم علي أن أشارككم رأيي البسيط. والله الموفق".

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