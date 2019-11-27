"المحمدي" رئيساً لـ"بلدي جدة" بـ17 صوتاً

اختير عبدالله بن دخيل الله المحمدي، اليوم، رئيساً للمجلس البلدي بمحافظة جدة لعامين مقبلين، عقب انتخابه.

وقال "المحمدي": يجري العمل على إعداد خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة سيعلن عنها قريباً بعد اعتمادها من المجلس، ونأمل أن يعيننا الله تعالى ويسدد مساعينا لخدمة مدينة جدة وقاطنيها، وتنمية العمل البلدي بما يحقق آمال وطموحات القيادة الرشيدة والمواطنين الكرام.

وتوقع "المحمدي" من زملائه العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل البلدي وتقديم ما لديهم من خبرة في هذا المجال، مؤكداً أنه سيكون سندا للجميع لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه.

وأوضح أنه يسعى وزملاؤه إلى تطوير وتقوية العلاقة مع أمانة مدينة جدة للرقي بخدمة جدة وأهلها وفق التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومحافظ جدة ووزير الشؤون البلدية والقروية، الرامية إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى.

من جانبه، عبّر نائب الرئيس عائض بن درهم عن شكره لكل أعضاء المجلس على ثقتهم.

يُذكر أن المجلس البلدي بجدة عقد اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لاختيار الرئيس ونائب الرئيس للفترة الثالثة من الدورة الثالثة، حيث حصل عبدالله المحمدي على الرئاسة بـ17 صوتاً من أصل 25 صوتاً، فيما حصل نائب الرئيس عايض بن درهم على جميع الأصوات بالمجلس وبتزكية جميع الأعضاء.