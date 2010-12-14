أمير جازان ونائبه يعزيان قائد "قوة جازان" في وفاة والدته

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, تعازيهما ومواساتهما إلى قائد قوة جازان، اللواء ماجد بن حمدي الحربي، في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.

وسألا الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.