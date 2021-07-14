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الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد

لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها "للرجال والنساء"، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى المراجعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر؛ أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022133) في حال وجود أيّ استفسارات.

وحثّ "الجاسر"؛ المواطنين، على الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" خلال الإجازة، وهي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "تعديل المؤهل الدراسي"، وخدمة "تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية"، وخدمة "ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم"، وخدمة "تصحيح الحالة الاجتماعية"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد
سبق

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها "للرجال والنساء"، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى المراجعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر؛ أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022133) في حال وجود أيّ استفسارات.

وحثّ "الجاسر"؛ المواطنين، على الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" خلال الإجازة، وهي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "تعديل المؤهل الدراسي"، وخدمة "تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية"، وخدمة "ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم"، وخدمة "تصحيح الحالة الاجتماعية"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:44 PM

الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد

لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها "للرجال والنساء"، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى المراجعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر؛ أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022133) في حال وجود أيّ استفسارات.

وحثّ "الجاسر"؛ المواطنين، على الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" خلال الإجازة، وهي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "تعديل المؤهل الدراسي"، وخدمة "تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية"، وخدمة "ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم"، وخدمة "تصحيح الحالة الاجتماعية"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

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