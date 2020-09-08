وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.

أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب.

واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-08 أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:48 PM

واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا وزارة الخزانة أشارت إلى تورطهما في الفساد





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أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.