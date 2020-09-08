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واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا

وزارة الخزانة أشارت إلى تورطهما في الفساد

أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.

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واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا
سبق

أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:48 PM

واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا

وزارة الخزانة أشارت إلى تورطهما في الفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد.

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