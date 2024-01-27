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"فيديو سقيا الثروة الزراعية بمياه الصرف" يتفاعل بتوضيح من جامعة المجمعة

قالت: تغير اللون نَتَج عن عملية تنظيف خزانات المياه وشبكة الري في المحطة

نَفت جامعة المجمعة، صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم المصور فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي، وأكدت أن ذلك غير صحيح.

وتفصيلًا، أشارت "الجامعة"، في بيانها عن المقطع المتداول الذي ورد فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي؛ أن مضمون المقطع عارٍ عن الصحة، وأن الري المنشور صورته، عبارة عن عملية تنظيف خزانات المياه وشبكة الري في محطة الجامعة؛ مما نتج عنه تغير لون المياه التي تحتوي على ترسبات ومواد ذات صبغة سوداء، وهو عملية طبيعية في مثل هذه الحالات، ولا تُلحق ضررًا بالثروة الزراعية.

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"فيديو سقيا الثروة الزراعية بمياه الصرف" يتفاعل بتوضيح من جامعة المجمعة
سبق

نَفت جامعة المجمعة، صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم المصور فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي، وأكدت أن ذلك غير صحيح.

وتفصيلًا، أشارت "الجامعة"، في بيانها عن المقطع المتداول الذي ورد فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي؛ أن مضمون المقطع عارٍ عن الصحة، وأن الري المنشور صورته، عبارة عن عملية تنظيف خزانات المياه وشبكة الري في محطة الجامعة؛ مما نتج عنه تغير لون المياه التي تحتوي على ترسبات ومواد ذات صبغة سوداء، وهو عملية طبيعية في مثل هذه الحالات، ولا تُلحق ضررًا بالثروة الزراعية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:48 AM

"فيديو سقيا الثروة الزراعية بمياه الصرف" يتفاعل بتوضيح من جامعة المجمعة

قالت: تغير اللون نَتَج عن عملية تنظيف خزانات المياه وشبكة الري في المحطة

A A A
فهد الغبيوي - المجمعة
0
687

نَفت جامعة المجمعة، صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم المصور فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي، وأكدت أن ذلك غير صحيح.

وتفصيلًا، أشارت "الجامعة"، في بيانها عن المقطع المتداول الذي ورد فيه أن الجامعة تسقي الثروة الزراعية بمياه الصرف الصحي؛ أن مضمون المقطع عارٍ عن الصحة، وأن الري المنشور صورته، عبارة عن عملية تنظيف خزانات المياه وشبكة الري في محطة الجامعة؛ مما نتج عنه تغير لون المياه التي تحتوي على ترسبات ومواد ذات صبغة سوداء، وهو عملية طبيعية في مثل هذه الحالات، ولا تُلحق ضررًا بالثروة الزراعية.

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