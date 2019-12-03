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"أحد" أول المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك على حساب الأخدود

خطف فريق أحد أول بطاقات التأهل لدور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على مضيفه فريق الأخدود من الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جامعة نجران لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة.

يدين فريق أحد بالفضل إلى اللاعب عبدالمجيد العريشي، الذي سجل هدفي الانتصار بالدقائق (65 – 80)، بينما سجل هدف الأخدود الوحيد مهند سعيدان بالدقيقة 51.

كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أحد" أول المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك على حساب الأخدود
سبق

خطف فريق أحد أول بطاقات التأهل لدور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على مضيفه فريق الأخدود من الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جامعة نجران لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة.

يدين فريق أحد بالفضل إلى اللاعب عبدالمجيد العريشي، الذي سجل هدفي الانتصار بالدقائق (65 – 80)، بينما سجل هدف الأخدود الوحيد مهند سعيدان بالدقيقة 51.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
06:12 PM

"أحد" أول المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك على حساب الأخدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف فريق أحد أول بطاقات التأهل لدور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على مضيفه فريق الأخدود من الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جامعة نجران لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة.

يدين فريق أحد بالفضل إلى اللاعب عبدالمجيد العريشي، الذي سجل هدفي الانتصار بالدقائق (65 – 80)، بينما سجل هدف الأخدود الوحيد مهند سعيدان بالدقيقة 51.

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