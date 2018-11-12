"واس" و"هيئة الإحصاء" توقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك

"الحسين": الوكالة حققت قفزات كبيرة خلال السنتين الأخيرتين بدعم وزير الإعلام

وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، اليوم، اتفاقية تعاون بين "واس" وهيئة الإحصاء ترمي إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس "واس" بمكتبه اليوم للدكتور التخيفي، والوفد المرافق له بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بحضور نائب رئيس الوكالة المكلف علي بن هجاد الزهراني, حيث قدم للضيوف نبذة موجزة عن تاريخ "واس" منذ نشأتها قبل نحو 50 عامًا حتى الآن، مرورًا بمراحل تطورها وما حظيت به من دعم مستمر من القيادة الرشيدة.

وأوضح عبدالله الحسين أن الاتفاقية ستعزز من حجم التعاون القائم بين "واس" بخبراتها الإعلامية المؤسسية والهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها إعلان الأرقام والإحصائيات المتعلقة بجوانب التنمية في المملكة، من خلال إعداد تقارير، وأخبار، وبيانات صحفية تخص هذه البيانات بطريقة احترافية، وبثها عبر موقع "واس" الإلكتروني، وحساباتها الرسمية عبر التطبيقات الإعلامية الإلكترونية المتعددة باللغة العربية والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب التدريبي للكوادر الوطنية العاملة في الجهتين.

وأفاد أنه بدعم من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة "واس" الدكتور عواد بن صالح العواد، فقد تحققت لوكالة الأنباء السعودية قفزات كبيرة خلال السنتين الماضيتين على صعيد عملها الإخباري، والفني، والتقني.

وعبر الدكتور فهد التخيفي من جهته عن سعادته بالاطلاع عن قرب على الجهود التي تقدمها "واس" إلى مشتركيها والمتلقين والمتابعين داخل المملكة وخارجها عبر قوالب إعلامية احترافية، مبينًا حرص الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز التعاون معها بشكل استراتيجي من خلال هذه الاتفاقية التي ستزيد من حجم التعاون بين الجانبين.

وقال: إن الاتفاقية ستسهم بعون الله تعالى في إيصال هذه البيانات الرسمية عبر جهاز إعلامي رسمي للدولة يمتلك خبرات كبيرة في مجال العمل الإعلامي، وله حضور إعلامي محلي، وإقليمي، ودولي، يكفل إيصال رسالة الوطن بكل مصداقية لجميع المهتمين بالشأن السعودي، وبالتالي معرفة كيفية أخذ معلومات عن المملكة من مصادرها الرسمية دون الحاجة إلى الاستعانة بالمواقع التي قد تقدم معلومات ناقصة أو مغلوطة أو مشوهة".

وكان رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين قد اصطحب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، والوفد المرافق له في جولة على مرافق "واس" شملت: التحرير الإخباري بأقسامه، والتصوير والأقسام التقنية والفنية، علاوة على زيارة المركز الإعلامي لـ"واس" الذي يعد معلمًا حضاريًا بمدينة الرياض في تصميمه العمراني الفريد من نوعه، والتجهيزات التي يضمّها مثل: المسرح، وغرف النقل التلفزيوني، والترجمة، وقاعات التدريب.