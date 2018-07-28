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في ختام مباريات أولمبياد "طوكيو2020".. الأخضر الأولمبي يفتح ملف مواجهة البرازيل

فتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملف مواجهته المرتقبة أمام البرازيل (الجولة الثالثة والأخيرة - المجموعة الرابعة )، في إطار دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "الوطني" سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.


يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، وألمانيا، والبرازيل.

أولمبياد طوكيو المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام مباريات أولمبياد "طوكيو2020".. الأخضر الأولمبي يفتح ملف مواجهة البرازيل
سبق

فتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملف مواجهته المرتقبة أمام البرازيل (الجولة الثالثة والأخيرة - المجموعة الرابعة )، في إطار دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "الوطني" سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.


يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، وألمانيا، والبرازيل.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:12 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:33 AM

في ختام مباريات أولمبياد "طوكيو2020".. الأخضر الأولمبي يفتح ملف مواجهة البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملف مواجهته المرتقبة أمام البرازيل (الجولة الثالثة والأخيرة - المجموعة الرابعة )، في إطار دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "الوطني" سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة.


يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، وألمانيا، والبرازيل.

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