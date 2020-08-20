مستشفى عسير يجري عملية ويبل النوعية بالمنظار الجراحي لثلاثينية

المريضة كانت تعاني من آلام أعلى البطن واستفراغ متكرر

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، الدكتور أحمد محمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال ورم في "الاثني عشر" مع رأس البنكرياس لمريضة في الثلاثين من العمر، كأول عملية من نوعها في المملكة.

وكانت المريضة تعاني من آلام أعلى البطن وصعوبة في الهضم واستفراغ متكرر ونزول في الوزن لمدة تزيد على أربعة أشهر قبل معاينتها من الفريق الطبي المعالج.

وأوضح الدكتور أحمد المالكي، أن عملية "إجراء ويبل"، والذي يُعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والاثنى عشر، لإزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية، تعد من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانات بشرية، وعمل فريق متكامل قبل وبعد التدخل الجراحي للوصول إلى نتيجة آمنة للمريض". وخرجت المريضة من المستشفى بحالة صحية جيدة، وتستكمل العلاج الكيماوي مع أطباء الأورام.

تكون الفريق الطبي المشارك من الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور رائد السعيدي، والدكتور ناصر المالكي.

يذكر أنه سبق إجراء عمليات بالمنظار الجراحي لاستئصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع أو دون الطحال قبل هذا التدخل الأخير لمرضى آخرين تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد.

وقدم الدكتور أحمد المالكي، شكره إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على ما يحظى به قسم الجراحة العامة وجراحات المناظير من دعم في توفير كل الإمكانات اللازمة، من الفرق الطبية من إجراء مثل هذه العمليات المعقدة. كما قدم شكره للمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي بن سعيد مستور، على متابعتهم في إنجاح مثل هذه العملية.