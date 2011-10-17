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استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس

بعد 4 أشهر من تعليقها

ذكر النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي، اليوم "الأحد"، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية؛ أنه من المقرّر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو "حزيران".

وأضاف "بيجي" الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بيّن أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل "نيسان" في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

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استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس
سبق

ذكر النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي، اليوم "الأحد"، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية؛ أنه من المقرّر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو "حزيران".

وأضاف "بيجي" الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بيّن أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل "نيسان" في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:29 PM

استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس

بعد 4 أشهر من تعليقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي، اليوم "الأحد"، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية؛ أنه من المقرّر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو "حزيران".

وأضاف "بيجي" الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بيّن أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل "نيسان" في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

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