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بالفيديو.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف

بسبب الغش في البناء ومواده

هجرت عائلة سعودية منزلها؛ بسبب انهيار منزلها وسقوط السقف؛ بسبب الغش في البناء ومواده.

وقالت المواطنة السعودية "ندى"، خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، إنها تملكت منزل العمر، وبعد مرور فترة من الزمن ونتيجة الغش في البناء سقط السقف.

وأضافت: نعيش في حالة من الرعب والخوف طوال الوقت، وبدأت الأضرار تظهر في الأيام الأولى، منذ أن سكنوا في المنزل الجديد.

وتابعت: استجاب البائع في بداية المشكلة، ثم توارى عن الأنظار عندما تفاقمت المشكلة.

وأكد رب الأسرة، قائلاً: "رغم الاتصالات المتكررة، لم يقم البائع بالرد، وتمت المخاطبة عن طريق مكتب العقار، وعن طريق المقاول، ولكن دون جدوى ولم يتقيدوا بالعقد المبرم، ويشمل الضمان لمدة سنة ونصف على السباكة والكهرباء، وأنني تحملت التكلفة من حسابي الخاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف
سبق

هجرت عائلة سعودية منزلها؛ بسبب انهيار منزلها وسقوط السقف؛ بسبب الغش في البناء ومواده.

وقالت المواطنة السعودية "ندى"، خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، إنها تملكت منزل العمر، وبعد مرور فترة من الزمن ونتيجة الغش في البناء سقط السقف.

وأضافت: نعيش في حالة من الرعب والخوف طوال الوقت، وبدأت الأضرار تظهر في الأيام الأولى، منذ أن سكنوا في المنزل الجديد.

وتابعت: استجاب البائع في بداية المشكلة، ثم توارى عن الأنظار عندما تفاقمت المشكلة.

وأكد رب الأسرة، قائلاً: "رغم الاتصالات المتكررة، لم يقم البائع بالرد، وتمت المخاطبة عن طريق مكتب العقار، وعن طريق المقاول، ولكن دون جدوى ولم يتقيدوا بالعقد المبرم، ويشمل الضمان لمدة سنة ونصف على السباكة والكهرباء، وأنني تحملت التكلفة من حسابي الخاص".

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
05:15 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
05:35 PM

بالفيديو.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف

بسبب الغش في البناء ومواده

A A A
يوسف سفر - الرياض
1
1,568

هجرت عائلة سعودية منزلها؛ بسبب انهيار منزلها وسقوط السقف؛ بسبب الغش في البناء ومواده.

وقالت المواطنة السعودية "ندى"، خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، إنها تملكت منزل العمر، وبعد مرور فترة من الزمن ونتيجة الغش في البناء سقط السقف.

وأضافت: نعيش في حالة من الرعب والخوف طوال الوقت، وبدأت الأضرار تظهر في الأيام الأولى، منذ أن سكنوا في المنزل الجديد.

وتابعت: استجاب البائع في بداية المشكلة، ثم توارى عن الأنظار عندما تفاقمت المشكلة.

وأكد رب الأسرة، قائلاً: "رغم الاتصالات المتكررة، لم يقم البائع بالرد، وتمت المخاطبة عن طريق مكتب العقار، وعن طريق المقاول، ولكن دون جدوى ولم يتقيدوا بالعقد المبرم، ويشمل الضمان لمدة سنة ونصف على السباكة والكهرباء، وأنني تحملت التكلفة من حسابي الخاص".

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