توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية. وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل". وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله". وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".

خبير طقس يتوقع: هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من المناطق منصور الشلاقي سبق 2021-12-31 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية.

وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل".

وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله".

وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 01:11 PM

خبير طقس يتوقع: هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من المناطق حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة وحبات برد وفرصة سيول





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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية.

وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل".

وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله".

وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".