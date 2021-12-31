النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير طقس يتوقع: هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من المناطق

حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة وحبات برد وفرصة سيول

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية.
وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل".
وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله".
وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير طقس يتوقع: هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية.
وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل".
وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله".
وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:11 PM

خبير طقس يتوقع: هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من المناطق

حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة وحبات برد وفرصة سيول

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
31,315

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية.
وقال: "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل - إن شاء الله - الحالة تعتبر حالة ارتدادية تشمل منطقة حائل".
وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يوم السبت 5/28، ويوم الأحد 1443/5/29هـ - إن شاء الله".
وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية - إن شاء الله - متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، حبات برد وفرصة سيول متوقع أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة