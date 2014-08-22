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أمير قطر يحدّد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى

وفقاً لمرسوم أصدره ونشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، اليوم، مرسوماً يقضي بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرسوم ينص على أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الـ 25 من شهر صفر 1443هـ، الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

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أمير قطر يحدّد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى
سبق

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، اليوم، مرسوماً يقضي بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرسوم ينص على أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الـ 25 من شهر صفر 1443هـ، الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:46 PM

أمير قطر يحدّد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى

وفقاً لمرسوم أصدره ونشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، اليوم، مرسوماً يقضي بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرسوم ينص على أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الـ 25 من شهر صفر 1443هـ، الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

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