"المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء"

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.

من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.

ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.