النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء"

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.

من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.

ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء"
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.

من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.

ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:53 PM

"المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.

من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.

ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,348
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,788
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,271

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة