النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سيكس فلاقز": الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.. وستحطم الأرقام العالمية

خلال مشاركة ماريوس سنترولا في جلسة حوارية بمنتدى مسك العالمي

أكد ماريوس سنترولا نائب رئيس تطوير الأعمال والعمليات الدولية في "سيكس فلاقز"، أن الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.

وقال: المدينة ستكون الأكبر من نوعها في العالم من حيث الترفيه والألعاب، وستحطم مجموعة من الأرقام العالمية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى مسك العالمي: الجهود التي تبذل في "القدية" تهدف إلى جعلها مدينة المستقبل، وإن أحدث التكنولوجيا ستكون في كل جزء من المدينة، لذلك لا يتوقع أحد أن يكون هناك تذاكر للدخول، بل أجهزة متحركة وأشياء من هذا القبيل.

وأردف: الابتكار في المملكة مذهل، وفي كل مكان، سواء في الرياض أو غيرها، وسينعكس ذلك على القدية بالطبع، لافتاً إلى وجود فرص عمل رائعة وكبيرة في المملكة، لا سيما في مجال الترفيه، داعياً السعوديين إلى الترويج لمنتجاتهم.

بدوره، قال المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار وصاحب فكرة إنتاج فيلم "ولد ملكا" إن علاقته مع السعودية بدأت قبل 10 سنوات، حيث تمت دعوته لإنتاج مسرحية موسيقية.

وأضاف: القصة كانت معقدة، إذ كانت تستعرض أحداث 200 سنة من تاريخ البلد، وتشتمل على كثير من الأحداث والشخصيات.

وفيما يتعلق بفيلم الملك فيصل الأخير، أردف: قصة الملك فيصل كانت الأكثر ملائمة للترويج للمملكة خارجيًا، حيث إن 70% من أحداث العمل تدور في بريطانيا، ولقد استطاع الملك فيصل الترويج لوالده ولبلاده في ذلك الوقت.

وأكد ضرورة صناعة الأفلام التي يحبها الناس، داعياً السعودية إلى الانتباه من غزو الثقافات الأجنبية، وإعطاء الأولوية إلى الصناعة المحلية.

وقال أندريس غوميز: "اصنعوا أفلامكم محليًا".

من جهته، تحدث شنجي شوميزو من شركة توي اليابانية للأنيميشن، عن زيارته للسعودية قبل 10 سنوات، ورؤيته لاهتمام الشباب السعودية بالأنيمشين الياباني، الذين يتمتعون بمواهب كثيرة، ويستوعبون بسرعة، ويريدون ان يعبروا عن الثقافة السعودية.

وشدد السيد العباس، منتج مسلسلات أنيميشن، على أهمية تلك الفترة للسعوديين، حيث تنفتح البلاد على أنواع الترفيه والفنون.
وأكد أهمية أعمال الأنيميشن كعامل جذب للأطفال، إضافة إلى الطاقة الكبيرة الموجودة عند الشباب والتي تشجعها وتدعمها الحكومة.

سيكس فلاقز القدية منتدى مسك العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سيكس فلاقز": الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.. وستحطم الأرقام العالمية
سبق

أكد ماريوس سنترولا نائب رئيس تطوير الأعمال والعمليات الدولية في "سيكس فلاقز"، أن الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.

وقال: المدينة ستكون الأكبر من نوعها في العالم من حيث الترفيه والألعاب، وستحطم مجموعة من الأرقام العالمية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى مسك العالمي: الجهود التي تبذل في "القدية" تهدف إلى جعلها مدينة المستقبل، وإن أحدث التكنولوجيا ستكون في كل جزء من المدينة، لذلك لا يتوقع أحد أن يكون هناك تذاكر للدخول، بل أجهزة متحركة وأشياء من هذا القبيل.

وأردف: الابتكار في المملكة مذهل، وفي كل مكان، سواء في الرياض أو غيرها، وسينعكس ذلك على القدية بالطبع، لافتاً إلى وجود فرص عمل رائعة وكبيرة في المملكة، لا سيما في مجال الترفيه، داعياً السعوديين إلى الترويج لمنتجاتهم.

بدوره، قال المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار وصاحب فكرة إنتاج فيلم "ولد ملكا" إن علاقته مع السعودية بدأت قبل 10 سنوات، حيث تمت دعوته لإنتاج مسرحية موسيقية.

وأضاف: القصة كانت معقدة، إذ كانت تستعرض أحداث 200 سنة من تاريخ البلد، وتشتمل على كثير من الأحداث والشخصيات.

وفيما يتعلق بفيلم الملك فيصل الأخير، أردف: قصة الملك فيصل كانت الأكثر ملائمة للترويج للمملكة خارجيًا، حيث إن 70% من أحداث العمل تدور في بريطانيا، ولقد استطاع الملك فيصل الترويج لوالده ولبلاده في ذلك الوقت.

وأكد ضرورة صناعة الأفلام التي يحبها الناس، داعياً السعودية إلى الانتباه من غزو الثقافات الأجنبية، وإعطاء الأولوية إلى الصناعة المحلية.

وقال أندريس غوميز: "اصنعوا أفلامكم محليًا".

من جهته، تحدث شنجي شوميزو من شركة توي اليابانية للأنيميشن، عن زيارته للسعودية قبل 10 سنوات، ورؤيته لاهتمام الشباب السعودية بالأنيمشين الياباني، الذين يتمتعون بمواهب كثيرة، ويستوعبون بسرعة، ويريدون ان يعبروا عن الثقافة السعودية.

وشدد السيد العباس، منتج مسلسلات أنيميشن، على أهمية تلك الفترة للسعوديين، حيث تنفتح البلاد على أنواع الترفيه والفنون.
وأكد أهمية أعمال الأنيميشن كعامل جذب للأطفال، إضافة إلى الطاقة الكبيرة الموجودة عند الشباب والتي تشجعها وتدعمها الحكومة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:00 PM

"سيكس فلاقز": الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.. وستحطم الأرقام العالمية

خلال مشاركة ماريوس سنترولا في جلسة حوارية بمنتدى مسك العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,216

أكد ماريوس سنترولا نائب رئيس تطوير الأعمال والعمليات الدولية في "سيكس فلاقز"، أن الدعم الحكومي لـ"القدية" مذهل.

وقال: المدينة ستكون الأكبر من نوعها في العالم من حيث الترفيه والألعاب، وستحطم مجموعة من الأرقام العالمية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى مسك العالمي: الجهود التي تبذل في "القدية" تهدف إلى جعلها مدينة المستقبل، وإن أحدث التكنولوجيا ستكون في كل جزء من المدينة، لذلك لا يتوقع أحد أن يكون هناك تذاكر للدخول، بل أجهزة متحركة وأشياء من هذا القبيل.

وأردف: الابتكار في المملكة مذهل، وفي كل مكان، سواء في الرياض أو غيرها، وسينعكس ذلك على القدية بالطبع، لافتاً إلى وجود فرص عمل رائعة وكبيرة في المملكة، لا سيما في مجال الترفيه، داعياً السعوديين إلى الترويج لمنتجاتهم.

بدوره، قال المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار وصاحب فكرة إنتاج فيلم "ولد ملكا" إن علاقته مع السعودية بدأت قبل 10 سنوات، حيث تمت دعوته لإنتاج مسرحية موسيقية.

وأضاف: القصة كانت معقدة، إذ كانت تستعرض أحداث 200 سنة من تاريخ البلد، وتشتمل على كثير من الأحداث والشخصيات.

وفيما يتعلق بفيلم الملك فيصل الأخير، أردف: قصة الملك فيصل كانت الأكثر ملائمة للترويج للمملكة خارجيًا، حيث إن 70% من أحداث العمل تدور في بريطانيا، ولقد استطاع الملك فيصل الترويج لوالده ولبلاده في ذلك الوقت.

وأكد ضرورة صناعة الأفلام التي يحبها الناس، داعياً السعودية إلى الانتباه من غزو الثقافات الأجنبية، وإعطاء الأولوية إلى الصناعة المحلية.

وقال أندريس غوميز: "اصنعوا أفلامكم محليًا".

من جهته، تحدث شنجي شوميزو من شركة توي اليابانية للأنيميشن، عن زيارته للسعودية قبل 10 سنوات، ورؤيته لاهتمام الشباب السعودية بالأنيمشين الياباني، الذين يتمتعون بمواهب كثيرة، ويستوعبون بسرعة، ويريدون ان يعبروا عن الثقافة السعودية.

وشدد السيد العباس، منتج مسلسلات أنيميشن، على أهمية تلك الفترة للسعوديين، حيث تنفتح البلاد على أنواع الترفيه والفنون.
وأكد أهمية أعمال الأنيميشن كعامل جذب للأطفال، إضافة إلى الطاقة الكبيرة الموجودة عند الشباب والتي تشجعها وتدعمها الحكومة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,322
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,252
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,618
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,909

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة