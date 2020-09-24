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بكامل التجهيزات الطبية.. "الهلال الأحمر" يشارك في الاحتفال باليوم الوطني بكورنيش جدة

تواجد بـ43 فرقة متطوعين و3 فرق إسعافية وعربات جولف لمتابعة الحالات الطارئة

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة بـ43 فرقة متطوع ومتطوعة وفرقتين من الدراجات النارية و3 فرق إسعافية وعربتي قولف، بالإضافة للمراكز الإسعافية القريبة من الواجهة البحرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني الـ90 بالمحافظة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الجاهزية كانت عبر تمركز فرق إسعافية ودرجات نارية لسرعة الوصول وعربات قولف وفرق تطوعية مجهزة تجهيزاً كاملاً على امتداد الواجهة البحرية والكورنيش في جميع المواقع، إضافة إلى 10 فرق طبية راجلة من متطوعين ومتطوعات متجولين في ممشى الواجهة البحرية بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للزوار.

بمتابعة مدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان المالكي؛ حيث جسدت الفرق الإسعافية والتطوعية بالهلال الأحمر بمحافظة جدة روح العمل الجماعي في اليوم الوطني 90؛ حيث تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات للجميع من مباشرة الحالات الإسعافية والطارئة، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بتدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

وأكد "أبوزيد" حرص المسعفين والمتطوعين والمتطوعات على سلامة زوار الواجهة البحرية؛ حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية، كما تم تقديم الهدايا للزوار.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال التطبيق.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بكامل التجهيزات الطبية.. "الهلال الأحمر" يشارك في الاحتفال باليوم الوطني بكورنيش جدة
سبق

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة بـ43 فرقة متطوع ومتطوعة وفرقتين من الدراجات النارية و3 فرق إسعافية وعربتي قولف، بالإضافة للمراكز الإسعافية القريبة من الواجهة البحرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني الـ90 بالمحافظة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الجاهزية كانت عبر تمركز فرق إسعافية ودرجات نارية لسرعة الوصول وعربات قولف وفرق تطوعية مجهزة تجهيزاً كاملاً على امتداد الواجهة البحرية والكورنيش في جميع المواقع، إضافة إلى 10 فرق طبية راجلة من متطوعين ومتطوعات متجولين في ممشى الواجهة البحرية بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للزوار.

بمتابعة مدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان المالكي؛ حيث جسدت الفرق الإسعافية والتطوعية بالهلال الأحمر بمحافظة جدة روح العمل الجماعي في اليوم الوطني 90؛ حيث تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات للجميع من مباشرة الحالات الإسعافية والطارئة، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بتدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

وأكد "أبوزيد" حرص المسعفين والمتطوعين والمتطوعات على سلامة زوار الواجهة البحرية؛ حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية، كما تم تقديم الهدايا للزوار.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال التطبيق.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:44 PM

بكامل التجهيزات الطبية.. "الهلال الأحمر" يشارك في الاحتفال باليوم الوطني بكورنيش جدة

تواجد بـ43 فرقة متطوعين و3 فرق إسعافية وعربات جولف لمتابعة الحالات الطارئة

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عبدالله الراجحي - جدة
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شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة بـ43 فرقة متطوع ومتطوعة وفرقتين من الدراجات النارية و3 فرق إسعافية وعربتي قولف، بالإضافة للمراكز الإسعافية القريبة من الواجهة البحرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني الـ90 بالمحافظة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الجاهزية كانت عبر تمركز فرق إسعافية ودرجات نارية لسرعة الوصول وعربات قولف وفرق تطوعية مجهزة تجهيزاً كاملاً على امتداد الواجهة البحرية والكورنيش في جميع المواقع، إضافة إلى 10 فرق طبية راجلة من متطوعين ومتطوعات متجولين في ممشى الواجهة البحرية بكامل التجهيزات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للزوار.

بمتابعة مدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان المالكي؛ حيث جسدت الفرق الإسعافية والتطوعية بالهلال الأحمر بمحافظة جدة روح العمل الجماعي في اليوم الوطني 90؛ حيث تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات للجميع من مباشرة الحالات الإسعافية والطارئة، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بتدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

وأكد "أبوزيد" حرص المسعفين والمتطوعين والمتطوعات على سلامة زوار الواجهة البحرية؛ حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين ونقل من يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية، كما تم تقديم الهدايا للزوار.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال التطبيق.

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