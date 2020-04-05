النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة لترتفع وفيات "كورونا" بالولاية إلى 4159 حالة

"كومو": الحصيلة تراجعت عن اليوم السابق لكن من المبكر استخلاص النتائج

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 شخصاً.


وفي التفاصيل، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.

نيويورك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة لترتفع وفيات "كورونا" بالولاية إلى 4159 حالة
سبق

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 شخصاً.


وفي التفاصيل، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:25 PM

نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة لترتفع وفيات "كورونا" بالولاية إلى 4159 حالة

"كومو": الحصيلة تراجعت عن اليوم السابق لكن من المبكر استخلاص النتائج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
3
1,692

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 شخصاً.


وفي التفاصيل، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن "من المبكر" استخلاص النتائج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,923

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة