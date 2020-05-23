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"البيئة": استفادة 121 ألفًا من تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية كورونا

360  مختصًا وخبيرًا يقدمون الخدمات الاستشارية والإرشادية "عن بعد"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد زيارات تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى تاريخ 17 مايو 2020م من مناطق المملكة المختلفة بلغت نحو 121,673 زيارة واطلاع، وذلك للاستفادة من خدمات التطبيق التي تشمل: (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية).

وأوضحت الوزارة، أن 360 مرشدًا زراعيًا مختصًا وخبيرًا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية "عن بعد" في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق "مرشدك الزراعي" الإلكتروني، مؤكدة تقديم 17 ألف استشارة للمزارعين والمهتمين وأصحاب الاستراحات والحدائق المنزلية والراغبين في إنشاء مشروعات زراعية، وذلك في جميع أنحاء المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

وأفادت، بأن عدد المستفيدين من خدمة البث المباشر (محاضرات، يوميات مرشدك الزراعي) بلغ نحو 50 ألف مستفيد، بينما تم الرد على 3600 استفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم كل وسائل الدعم الإرشادي والاستشاري للمزارعين، بالإضافة إلى نشر أكثر من 1800 مادة إرشادية متنوعة تمثلت في: (موشن جرافيك، لقطات، جرافيك، فيلم قصير)، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للإرشاد الزراعي (تويتر، يوتيوب، سناب شات، إنستغرام.(

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": استفادة 121 ألفًا من تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية كورونا
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد زيارات تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى تاريخ 17 مايو 2020م من مناطق المملكة المختلفة بلغت نحو 121,673 زيارة واطلاع، وذلك للاستفادة من خدمات التطبيق التي تشمل: (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية).

وأوضحت الوزارة، أن 360 مرشدًا زراعيًا مختصًا وخبيرًا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية "عن بعد" في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق "مرشدك الزراعي" الإلكتروني، مؤكدة تقديم 17 ألف استشارة للمزارعين والمهتمين وأصحاب الاستراحات والحدائق المنزلية والراغبين في إنشاء مشروعات زراعية، وذلك في جميع أنحاء المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

وأفادت، بأن عدد المستفيدين من خدمة البث المباشر (محاضرات، يوميات مرشدك الزراعي) بلغ نحو 50 ألف مستفيد، بينما تم الرد على 3600 استفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم كل وسائل الدعم الإرشادي والاستشاري للمزارعين، بالإضافة إلى نشر أكثر من 1800 مادة إرشادية متنوعة تمثلت في: (موشن جرافيك، لقطات، جرافيك، فيلم قصير)، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للإرشاد الزراعي (تويتر، يوتيوب، سناب شات، إنستغرام.(

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:44 PM

"البيئة": استفادة 121 ألفًا من تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية كورونا

360  مختصًا وخبيرًا يقدمون الخدمات الاستشارية والإرشادية "عن بعد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد زيارات تطبيق "مرشدك الزراعي" منذ بداية إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى تاريخ 17 مايو 2020م من مناطق المملكة المختلفة بلغت نحو 121,673 زيارة واطلاع، وذلك للاستفادة من خدمات التطبيق التي تشمل: (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية).

وأوضحت الوزارة، أن 360 مرشدًا زراعيًا مختصًا وخبيرًا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية "عن بعد" في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق "مرشدك الزراعي" الإلكتروني، مؤكدة تقديم 17 ألف استشارة للمزارعين والمهتمين وأصحاب الاستراحات والحدائق المنزلية والراغبين في إنشاء مشروعات زراعية، وذلك في جميع أنحاء المملكة منذ بداية جائحة كورونا.

وأفادت، بأن عدد المستفيدين من خدمة البث المباشر (محاضرات، يوميات مرشدك الزراعي) بلغ نحو 50 ألف مستفيد، بينما تم الرد على 3600 استفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم كل وسائل الدعم الإرشادي والاستشاري للمزارعين، بالإضافة إلى نشر أكثر من 1800 مادة إرشادية متنوعة تمثلت في: (موشن جرافيك، لقطات، جرافيك، فيلم قصير)، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للإرشاد الزراعي (تويتر، يوتيوب، سناب شات، إنستغرام.(

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