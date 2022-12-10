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"واتساب": التطبيق سيتوقف عن هذه الهواتف بعد 20 يوماً

نصحت أصحابها بترقية هواتفهم أو أنظمة التشغيل

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" توقف عمل التطبيق عن عدد من الهواتف نهاية عام 2017 الجاري.
ونصح التطبيق مستخدميه بضرورة ترقية هواتفهم أو أنظمة تشغيلها، إذا ما أرادوا الاحتفاظ بعمل واتساب.
وجاءت الأجهزة والهواتف التي سينتهي عملها على واتساب في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
• جميع الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "بلاكبيري أو إس" أو "بلاكبيري 10".
• جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 8 فون" أو ما أقدم.
• نوكيا إس 60
وحذرت كذلك بتوقف التطبيق عن هاتف "نوكيا إس 40" في 31 ديسمبر 2018، والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو ما أقدم في 1 فبراير 2020.

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"واتساب": التطبيق سيتوقف عن هذه الهواتف بعد 20 يوماً
سبق

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" توقف عمل التطبيق عن عدد من الهواتف نهاية عام 2017 الجاري.
ونصح التطبيق مستخدميه بضرورة ترقية هواتفهم أو أنظمة تشغيلها، إذا ما أرادوا الاحتفاظ بعمل واتساب.
وجاءت الأجهزة والهواتف التي سينتهي عملها على واتساب في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
• جميع الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "بلاكبيري أو إس" أو "بلاكبيري 10".
• جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 8 فون" أو ما أقدم.
• نوكيا إس 60
وحذرت كذلك بتوقف التطبيق عن هاتف "نوكيا إس 40" في 31 ديسمبر 2018، والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو ما أقدم في 1 فبراير 2020.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:06 AM

"واتساب": التطبيق سيتوقف عن هذه الهواتف بعد 20 يوماً

نصحت أصحابها بترقية هواتفهم أو أنظمة التشغيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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17,951

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" توقف عمل التطبيق عن عدد من الهواتف نهاية عام 2017 الجاري.
ونصح التطبيق مستخدميه بضرورة ترقية هواتفهم أو أنظمة تشغيلها، إذا ما أرادوا الاحتفاظ بعمل واتساب.
وجاءت الأجهزة والهواتف التي سينتهي عملها على واتساب في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
• جميع الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "بلاكبيري أو إس" أو "بلاكبيري 10".
• جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 8 فون" أو ما أقدم.
• نوكيا إس 60
وحذرت كذلك بتوقف التطبيق عن هاتف "نوكيا إس 40" في 31 ديسمبر 2018، والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو ما أقدم في 1 فبراير 2020.

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