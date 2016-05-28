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"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس

ظهر فيه أبطال الصحة والأمن ورياضيون ورياضيات

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".

وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس
سبق

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".

وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:59 AM

شاهد .. أوبريت ‫"درع سلمان" ‏في نهائي أغلى الكؤوس

ظهر فيه أبطال الصحة والأمن ورياضيون ورياضيات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,386

شهدت المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أوبريت "درع سلمان" من كلمات فهد المساعد، وألحان راكان، وأداء الفنان ماجد المهندس، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقي "التعاون والفيصلي".

وظهر في الأوبريت أبطال الصحة والأمن، ورياضيون ورياضيات.

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