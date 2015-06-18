حفاظاً على المظهر الحضاري .. رفع أكثر من 851928 طناً من مخلفات البناء بمكة

"الأمانة" ألزمت أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم بتوفير حاويات لجمع المخلفات

رفعت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً بالإدارة العامة للنظافة، أكثر من (851928) طناً من مخلفات البناء بمناطق مختلفة بمكة المكرّمة، وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء"، التي أُدرجت هذا العام ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة".

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، والاهتمام بالأحياء، والشوارع، والطرقات في أنحاء مكة المكرّمة كافة، والمحافظات، والقرى التابعة لها، ورفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء من جرّاء بقايا المشاريع التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء، والهدم، والتي ينتج منها مواد غير مستخدمة، تتسبّب في أضرار على المجتمع والبيئة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس محمود ساعاتي، حرص الأمانة على استدامة أعمال الإصحاح البيئي، ورفع المخلفات بكل أشكالها، مبيناً تطبيق العقوبات، والغرامات، والجزاءات على كل مخالف، سواءً كان المخالف شركةً، أو مؤسسةً، أو مواطناً، أو مقيماً على حدٍ سواء حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة، مثمّناً دور البلديات الفرعية، والإدارات المركزية بالمشاركة في أعمال الرقابة الميدانية، والاهتمام، والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم، والبناء، والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.