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بالصور.. مصرع 2 وإصابة 45 في حادث مروري على طريق المدينة المنورة - القصيم السريع

حافلة تقل 50 شخصاً بالقرب من كوبري دوبح.. 27 فرقة للهلال الأحمر انتقلت إلى الموقع

لقي شخصان مصرعهما فيما تعرض ٤٥ شخصاً لإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة نتيجة حادث وقع لباص ركاب صباح اليوم في محيط "دوبح" بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وتفصيلاً قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 9:09 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة خمسون راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

حيث أعلنت غرفة عمليات الهلال الاحمر 997 الاستنفار وإعلان حاله الطوارئ حيث تم توجيه إحدى وعشرين فرقة إسعافية وفرقة الإستجابة المتقدمة إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و ٦ فرق إسعافيه من الهلال الاحمر بفرع المدينه المنورة.

وذلك بمتابعة من مدير عام الفرع المكلف محمد بن صالح الحماد وبإدارة وإشراف مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية بالموقع بحضور مدير الادارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقه وقد تم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الإختصاص.

حيث كان العدد الكلي للمصابين 47 حالة منها إصابة حرجة واثنا عشر إصابة متوسطة الخطورة وإثنتان وثلاثون إصابة طفيفة وعدد الوفيات اثنتان - رحمهم الله -.

تم نقل ثلاثة وعشرين مصاباً بواسطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم وتم تحويل خمس حالات من مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر إلى كل من مستشفى الرس العام ومستشفى البكيرية العام لاستكمال العلاج اللازم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مصرع 2 وإصابة 45 في حادث مروري على طريق المدينة المنورة - القصيم السريع
سبق

لقي شخصان مصرعهما فيما تعرض ٤٥ شخصاً لإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة نتيجة حادث وقع لباص ركاب صباح اليوم في محيط "دوبح" بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وتفصيلاً قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 9:09 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة خمسون راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

حيث أعلنت غرفة عمليات الهلال الاحمر 997 الاستنفار وإعلان حاله الطوارئ حيث تم توجيه إحدى وعشرين فرقة إسعافية وفرقة الإستجابة المتقدمة إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و ٦ فرق إسعافيه من الهلال الاحمر بفرع المدينه المنورة.

وذلك بمتابعة من مدير عام الفرع المكلف محمد بن صالح الحماد وبإدارة وإشراف مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية بالموقع بحضور مدير الادارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقه وقد تم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الإختصاص.

حيث كان العدد الكلي للمصابين 47 حالة منها إصابة حرجة واثنا عشر إصابة متوسطة الخطورة وإثنتان وثلاثون إصابة طفيفة وعدد الوفيات اثنتان - رحمهم الله -.

تم نقل ثلاثة وعشرين مصاباً بواسطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم وتم تحويل خمس حالات من مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر إلى كل من مستشفى الرس العام ومستشفى البكيرية العام لاستكمال العلاج اللازم.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
05:09 PM

بالصور.. مصرع 2 وإصابة 45 في حادث مروري على طريق المدينة المنورة - القصيم السريع

حافلة تقل 50 شخصاً بالقرب من كوبري دوبح.. 27 فرقة للهلال الأحمر انتقلت إلى الموقع

A A A
عيسى الحربي - القصيم
5
12,390

لقي شخصان مصرعهما فيما تعرض ٤٥ شخصاً لإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والخفيفة نتيجة حادث وقع لباص ركاب صباح اليوم في محيط "دوبح" بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وتفصيلاً قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 9:09 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/19 يفيد بوجود حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع قرب كبري دوبح لحافلة (باص) تُقل قرابة خمسون راكباً كما جاء في البلاغ الأولي فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

حيث أعلنت غرفة عمليات الهلال الاحمر 997 الاستنفار وإعلان حاله الطوارئ حيث تم توجيه إحدى وعشرين فرقة إسعافية وفرقة الإستجابة المتقدمة إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم و ٦ فرق إسعافيه من الهلال الاحمر بفرع المدينه المنورة.

وذلك بمتابعة من مدير عام الفرع المكلف محمد بن صالح الحماد وبإدارة وإشراف مساعد المدير العام ‏للشؤون الإسعافية بالموقع بحضور مدير الادارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقه وقد تم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكافة الجهات حسب الإختصاص.

حيث كان العدد الكلي للمصابين 47 حالة منها إصابة حرجة واثنا عشر إصابة متوسطة الخطورة وإثنتان وثلاثون إصابة طفيفة وعدد الوفيات اثنتان - رحمهم الله -.

تم نقل ثلاثة وعشرين مصاباً بواسطة الهلال الأحمر وبقية الحالات بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العام ومستشفى النبهانية العام بمنطقة القصيم وتم تحويل خمس حالات من مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر إلى كل من مستشفى الرس العام ومستشفى البكيرية العام لاستكمال العلاج اللازم.

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