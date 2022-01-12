خلال جلسة محاسبته في مجلس العموم.. "جونسون" يعتذر عن حضوره حفلات أثناء الإغلاق

قال: أتفهّم الغضب من حكومتي بسبب عدم اتباع القواعد

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، اعتذاره على خلفية حضوره حفلات بمقر الحكومة في داونينغ ستريت، خلال القيود المفروضة على البلاد؛ بسبب فيروس كورونا.

وأقر "جونسون" خلال جلسة محاسبته في مجلس العموم، بحضور حفلات أثناء فترة قيود كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "أتفهم غضب الناس اتجاه حكومتي؛ بسبب عدم إتباع القواعد، لاسيما أن الملايين قدّموا تضحيات على مدى 18 شهراً".

وشهد مجلس العموم البريطاني، أمس، جلسة عاصفة، تعالت فيها دعوات لاستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على خلفية إقامة حفلات في مقر إقامته في وقت قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا.