"الدوسري" يتفقد مكتب عمل حبونا ويجتمع بمدراء الضمان الاجتماعي

طالبهم ببذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، بزيارة تفقدية لمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حبونا، وذلك صباح اليوم، والتقى مدراء مكاتب العمل والضمان الاجتماعي ومسؤولي التنمية؛ لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.

كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، ثم قام بزيارة لمحافظ محافظة حبونا محمد بن عبيد الحربي، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بفروع الوزارة بالمحافظة.

وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل الأقسام والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.