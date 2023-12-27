"الوطني للأرصاد" ينبه من عوالق ترابية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الثانية بعد الظهر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم من تكوّن عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية بعد الظهر.