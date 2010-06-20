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المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.. يشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات

تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة.

وأكّد مدرب المنتخب السعودي المشارك في البطولة حمود الصوعاني، أن هذه المشاركة تعدّ إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتحصّل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 متر تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 متر للسيدات والرجال ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح.

ويشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونورة سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 متر و200 متر و100 متر حواجز وتتابع.

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المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بتونس
سبق

تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة.

وأكّد مدرب المنتخب السعودي المشارك في البطولة حمود الصوعاني، أن هذه المشاركة تعدّ إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتحصّل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 متر تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 متر للسيدات والرجال ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح.

ويشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونورة سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 متر و200 متر و100 متر حواجز وتتابع.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:03 AM

المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.. يشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة.

وأكّد مدرب المنتخب السعودي المشارك في البطولة حمود الصوعاني، أن هذه المشاركة تعدّ إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتحصّل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 متر تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 متر للسيدات والرجال ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح.

ويشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونورة سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 متر و200 متر و100 متر حواجز وتتابع.

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