"الشهري": جهود المملكة في مكافحة الفساد تشهد خطوات متسارعة

أكد أهمية ترسيخ مفهوم النزاهة في نفوس منسوبي جامعة جازان

أكد مدير فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بمنطقة جازان عبد الرحمن بن لاحق الشهري، أهمية ترسيخ مفهوم النزاهة وتعزيز قيمها في نفوس جميع منتسبي جامعة جازان.

وقال: إن ذلك لا سيما أنها مؤسسة تربوية وتعليمية ومعنية بترسيخ هذا المفهوم بشكل مباشر في أوساط المجتمع التعليمي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة علمية بعنوان "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد" بجامعة جازان، برعاية رئيسها الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وتطرق "الشهري" إلى جهود المملكة لمكافحة الفساد كمنجزات مهمة في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها المملكة، وأهمية دور المواطن والمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة والتوعية بآثارها ومخاطرها على المجتمع.

وكانت الندوة التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في نادي نزاهة؛ في إطار احتفاء المملكة والعالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وتجول رئيس الجامعة في المعرض المصاحب للفعالية الذي قدم فيه طلبة نادي "نزاهة" عروضاً عن منجزات المملكة في تحقيق قيم النزاهة والعدالة التي أرسى قواعدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.