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"هلالي" و "نصراويان" مرشحون للانضمام لـ "نيوكاسل"

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود عدد من اللاعبين العرب مرشحين للانضمام لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد الانتهاء من عملية شراء صندوق الاستثمارات للنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "betanews" الفرنسية فإن من بين اللاعبين المرشحين سالم الدوسري لاعب الهلال ومختار علي وعبدالرزاق حمدالله لاعبي النصر.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن القيمة السوقية لكل لاعب حيث بلغت قيمة مختار علي لاعب النصر 450 ألف يورو في حين جاءت قيمة سالم الدوسري بـ 2.2 مليون يورو وجاءت قيمة عبدالرزاق حمدالله بـ 5.2 مليون يورو.

كما وجد في القائمة عبدالله الحمدان لاعب الشباب حيث بلغت قيمته السوقية 425 ألف يورو كما وجد عمر السومة لاعب الأهلي الذي بلغت قيمته السوقية 6.5 مليون يورو.

صندوق الاستثمارات نيوكاسل الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هلالي" و "نصراويان" مرشحون للانضمام لـ "نيوكاسل"
سبق

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود عدد من اللاعبين العرب مرشحين للانضمام لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد الانتهاء من عملية شراء صندوق الاستثمارات للنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "betanews" الفرنسية فإن من بين اللاعبين المرشحين سالم الدوسري لاعب الهلال ومختار علي وعبدالرزاق حمدالله لاعبي النصر.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن القيمة السوقية لكل لاعب حيث بلغت قيمة مختار علي لاعب النصر 450 ألف يورو في حين جاءت قيمة سالم الدوسري بـ 2.2 مليون يورو وجاءت قيمة عبدالرزاق حمدالله بـ 5.2 مليون يورو.

كما وجد في القائمة عبدالله الحمدان لاعب الشباب حيث بلغت قيمته السوقية 425 ألف يورو كما وجد عمر السومة لاعب الأهلي الذي بلغت قيمته السوقية 6.5 مليون يورو.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:20 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:44 PM

"هلالي" و "نصراويان" مرشحون للانضمام لـ "نيوكاسل"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,766

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود عدد من اللاعبين العرب مرشحين للانضمام لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد الانتهاء من عملية شراء صندوق الاستثمارات للنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "betanews" الفرنسية فإن من بين اللاعبين المرشحين سالم الدوسري لاعب الهلال ومختار علي وعبدالرزاق حمدالله لاعبي النصر.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن القيمة السوقية لكل لاعب حيث بلغت قيمة مختار علي لاعب النصر 450 ألف يورو في حين جاءت قيمة سالم الدوسري بـ 2.2 مليون يورو وجاءت قيمة عبدالرزاق حمدالله بـ 5.2 مليون يورو.

كما وجد في القائمة عبدالله الحمدان لاعب الشباب حيث بلغت قيمته السوقية 425 ألف يورو كما وجد عمر السومة لاعب الأهلي الذي بلغت قيمته السوقية 6.5 مليون يورو.

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