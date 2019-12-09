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المقبل: التعليم تعمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة لدى الطلاب

كما تسهم في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية

أكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، أن وزارة التعليم تعمل على تعزيز البرامج التي تتجه لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة والبرمجة لدى الطلاب في مراحل مبكرة، والإسهام في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية، وبث روح المنافسة الشريفة في مناخ تربوي آمن.

مشيراً بأن المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة، وزيادة الوعي بهذا المجال الهام، والذي يساعد في بناء بيئة تعليمية تعزز جانب الابتكار وتنمي المهارات الرقمية لدى الطلاب في مرحلة مبكرة، والإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وخصوصاً المهارات الرقمية.

وكانت وزارة التعليم أقامت صباح أمس الأحد ١٤٤١/٤/١١هـ الجولة النهائية من المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنفيذ من شركة تطوير لتقنيات التعليم، بهدف تعزيز مهارات البرمجة للطلاب والطالبات.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المشارك ضمن الفئة المستهدفة من الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة للعام الدراسي 1441هـ، وأن يكون الإنجاز شخصياً من عمل الطالب نفسه، ويعد اجتياز الطالب للجولة مؤهلاً له لدخول الجولة التي تليها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جولة.

يذكر أن المسابقة بدأت بالجولات الإلكترونية في نهاية شهر أكتوبر لمدة شهر، وتم اختيار أفضل 120 طالباً وطالبة وفق معايير معينة، وتحكيم أعمالهم من قبل لجنة متخصصة، ثم ترشيح 32 طالباً وطالبة، كأفضل 16 طالباً في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأفضل 16 طالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وكيل الوزارة للتعليم العام محمد المقبل وزارة التعليم الحوسبة والبرمجة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المقبل: التعليم تعمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة لدى الطلاب
سبق

أكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، أن وزارة التعليم تعمل على تعزيز البرامج التي تتجه لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة والبرمجة لدى الطلاب في مراحل مبكرة، والإسهام في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية، وبث روح المنافسة الشريفة في مناخ تربوي آمن.

مشيراً بأن المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة، وزيادة الوعي بهذا المجال الهام، والذي يساعد في بناء بيئة تعليمية تعزز جانب الابتكار وتنمي المهارات الرقمية لدى الطلاب في مرحلة مبكرة، والإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وخصوصاً المهارات الرقمية.

وكانت وزارة التعليم أقامت صباح أمس الأحد ١٤٤١/٤/١١هـ الجولة النهائية من المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنفيذ من شركة تطوير لتقنيات التعليم، بهدف تعزيز مهارات البرمجة للطلاب والطالبات.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المشارك ضمن الفئة المستهدفة من الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة للعام الدراسي 1441هـ، وأن يكون الإنجاز شخصياً من عمل الطالب نفسه، ويعد اجتياز الطالب للجولة مؤهلاً له لدخول الجولة التي تليها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جولة.

يذكر أن المسابقة بدأت بالجولات الإلكترونية في نهاية شهر أكتوبر لمدة شهر، وتم اختيار أفضل 120 طالباً وطالبة وفق معايير معينة، وتحكيم أعمالهم من قبل لجنة متخصصة، ثم ترشيح 32 طالباً وطالبة، كأفضل 16 طالباً في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأفضل 16 طالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:42 AM

المقبل: التعليم تعمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة لدى الطلاب

كما تسهم في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، أن وزارة التعليم تعمل على تعزيز البرامج التي تتجه لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة والبرمجة لدى الطلاب في مراحل مبكرة، والإسهام في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية، وبث روح المنافسة الشريفة في مناخ تربوي آمن.

مشيراً بأن المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة، وزيادة الوعي بهذا المجال الهام، والذي يساعد في بناء بيئة تعليمية تعزز جانب الابتكار وتنمي المهارات الرقمية لدى الطلاب في مرحلة مبكرة، والإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وخصوصاً المهارات الرقمية.

وكانت وزارة التعليم أقامت صباح أمس الأحد ١٤٤١/٤/١١هـ الجولة النهائية من المسابقة الوطنية للبرمجة "المبرمج الواعد"، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنفيذ من شركة تطوير لتقنيات التعليم، بهدف تعزيز مهارات البرمجة للطلاب والطالبات.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المشارك ضمن الفئة المستهدفة من الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة للعام الدراسي 1441هـ، وأن يكون الإنجاز شخصياً من عمل الطالب نفسه، ويعد اجتياز الطالب للجولة مؤهلاً له لدخول الجولة التي تليها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جولة.

يذكر أن المسابقة بدأت بالجولات الإلكترونية في نهاية شهر أكتوبر لمدة شهر، وتم اختيار أفضل 120 طالباً وطالبة وفق معايير معينة، وتحكيم أعمالهم من قبل لجنة متخصصة، ثم ترشيح 32 طالباً وطالبة، كأفضل 16 طالباً في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأفضل 16 طالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

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