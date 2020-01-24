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الحكومة الأردنية تُدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

عقب انتهاء صلاة فجر اليوم

أدانت الحكومة الأردنية، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم.

وعَدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين، ممارسة استفزازية مُدانة وانتهاكًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ وفقًا للقانون الدولي.

وشدد في بيان صحفي، على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

الحكومة الأردنية الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الأردنية تُدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم.

وعَدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين، ممارسة استفزازية مُدانة وانتهاكًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ وفقًا للقانون الدولي.

وشدد في بيان صحفي، على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:30 PM

الحكومة الأردنية تُدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

عقب انتهاء صلاة فجر اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة فجر اليوم.

وعَدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين، ممارسة استفزازية مُدانة وانتهاكًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ وفقًا للقانون الدولي.

وشدد في بيان صحفي، على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

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