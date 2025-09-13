"كورونا" ينقل عدواه إلى 3.330 بريطانياً في يوم واحد
عشية الحظر على التجمعات
سجلت بريطانيا 3.330 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم (الأحد)، وذلك مقابل 3.497 إصابة أمس.
وتبدأ بريطانيا غداً في تطبيق حظر جديد على التجمعات؛ في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.
بريطانياً
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" ينقل عدواه إلى 3.330 بريطانياً في يوم واحد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-13
سجلت بريطانيا 3.330 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم (الأحد)، وذلك مقابل 3.497 إصابة أمس.
وتبدأ بريطانيا غداً في تطبيق حظر جديد على التجمعات؛ في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
07:26 PM
"كورونا" ينقل عدواه إلى 3.330 بريطانياً في يوم واحد
عشية الحظر على التجمعات
سجلت بريطانيا 3.330 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم (الأحد)، وذلك مقابل 3.497 إصابة أمس.
وتبدأ بريطانيا غداً في تطبيق حظر جديد على التجمعات؛ في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.