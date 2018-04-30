"سار": مواعيد جديدة لرحلات قطار الشمال في شهر رمضان

تراعي خصوصية الشهر الكريم وتحديد الرحلات المناسبة لعملائها

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن تحديث مواعيد رحلات قطار الشمال للركاب بين محطاتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي، عمار النهدي أنه تزامناً مع الشهر الفضيل؛ فقد حدّثت الشركة مواعيد رحلاتها، مضيفاً: "وفقاً لجدول الرحلات الذي يبدأ غرة رمضان الموافق 16 مايو، سيكون موعد الرحلة الأولى من محطة الرياض في الساعة الثانية ظهراً وصولاً إلى محطة حائل (الوجهة الأخيرة) عند الساعة 6:36 مساءً".

وأردف بقوله إن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مروراً بالقصيم والمجمعة سيكون عند الساعة 08:40 مساءً حتى وصول إلى الرياض في الـ 01:11 بعد منتصف الليل.

وأكد النهدي أن "سار" تحرص من خلال جدول رحلاتها الرمضانية إلى مراعاة خصوصية الشهر الكريم، وتحديد الرحلات التي تناسب عملاءها بناءً على دراسة احتياجاتهم خلال شهر رمضان.