لاستقبال المصلين غدًا .."أمانة جدة" تنتهي من تنظيف وتعقيم ساحات 709 مساجد

"المحيميد": تشمل نظافة الشوارع المحيطة والأرصفة وصيانة واستبدال الحاويات

أنهت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة تنظيف وتعقيم 709 مساجد بالمحافظة استعدادًا لعودة المصلين بها ابتداءً من فجر غدٍ الأحد وذلك ضمن حملة لأعمال تنظيف وتعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع في محافظة جدة تمهيدًا لاستقبال المصلين.

وقال مدير عام النظافة بالأمانة سليمان بن صالح المحيميد إن الأمانة انطلاقًا من حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، قامت بتنفيذ خطة المساجد التي شملت تحديد عدد من مواقع المساجد في نطاق ١٩ بلدية فرعية، والتي تبلغ ٧٠٩ مساجد وجوامع، حيث وُزعت المهام على ١٣ مشروعًا للنظافة.

وأضح "المحيميد" أن الأعمال تشمل نظافة الساحات والشوارع المحيطة بالكنس الآلي واليدوي، ثم تطهير الساحات والأرصفة ، إضافة إلى جمع ونقل الأوراق الدينية وصيانة واستبدال الحاويات ثم غسلها وتطهيرها.