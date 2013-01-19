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تجاوز الشعلة بهدف وحيد.. الباطن إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك

تأهل فريق الباطن الأول لكرة إدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الشعلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج.

‏شهد اللقاء سيطرة تامة لفريق الباطن توجها جوناثان بهدف وحيد عند الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني من ركلة ثابتة خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

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تجاوز الشعلة بهدف وحيد.. الباطن إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك
سبق

تأهل فريق الباطن الأول لكرة إدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الشعلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج.

‏شهد اللقاء سيطرة تامة لفريق الباطن توجها جوناثان بهدف وحيد عند الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني من ركلة ثابتة خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:12 PM

تجاوز الشعلة بهدف وحيد.. الباطن إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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تأهل فريق الباطن الأول لكرة إدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الشعلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج.

‏شهد اللقاء سيطرة تامة لفريق الباطن توجها جوناثان بهدف وحيد عند الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني من ركلة ثابتة خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

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