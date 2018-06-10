بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي انسحابه من سباق استضافة كأس العالم للسيدات 2023، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أميركا اللاتينية في المنافسة.

وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي إن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح : نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فايروس كوفيد-19، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وكانت قارة آسيا استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل.