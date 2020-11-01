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2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي

جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول

أنشأت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي؛ بلغت أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة، فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.

جامعة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي
سبق

أنشأت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي؛ بلغت أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة، فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:42 AM

2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي

جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أنشأت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي؛ بلغت أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة، فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.

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