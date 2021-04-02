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"الغامدي" يكرِّم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة بمكتب الوزارة بجدة

أكد أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة

كرم المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت فعاليات أسبوع البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وفعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن لعام 2021م، التي أقامتها إدارة الصحة العامة بمحافظة جدة، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، بمشاركة جهات عدة؛ بهدف بناء الوعي العام حول الوباء العالمي لمرض السل، والجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم بمقر مكتب الوزارة بمحافظة جدة أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نُفّذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة، التي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدمًا شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.

ولفت إلى أهمية تكريم شركاء النجاح في إقامة هذه الفعالية؛ لأنهم النواة للتقدم الحضاري والتنموي لوطننا الغالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومشيدًا بدور الجهات المشاركة في صناعة التميز والإبداع، موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن التكريم يهدف إلى شكر الجهات المشاركة والمتطوعين على جهودهم لدعم الفعاليات؛ إذ أسهموا بشكل كبير في دعمها، إضافة إلى دورهم التوعوي في الجانب التوعوي بالمجمعات التجارية وأماكن إقامة الفعاليات.

بعد ذلك تسلّم المشاركون وأبطال الصحة والجمعيات التطوعية والموظفون المتميزون والمشاركون بفعاليات المكتب دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير.

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"الغامدي" يكرِّم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة بمكتب الوزارة بجدة
سبق

كرم المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت فعاليات أسبوع البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وفعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن لعام 2021م، التي أقامتها إدارة الصحة العامة بمحافظة جدة، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، بمشاركة جهات عدة؛ بهدف بناء الوعي العام حول الوباء العالمي لمرض السل، والجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم بمقر مكتب الوزارة بمحافظة جدة أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نُفّذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة، التي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدمًا شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.

ولفت إلى أهمية تكريم شركاء النجاح في إقامة هذه الفعالية؛ لأنهم النواة للتقدم الحضاري والتنموي لوطننا الغالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومشيدًا بدور الجهات المشاركة في صناعة التميز والإبداع، موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن التكريم يهدف إلى شكر الجهات المشاركة والمتطوعين على جهودهم لدعم الفعاليات؛ إذ أسهموا بشكل كبير في دعمها، إضافة إلى دورهم التوعوي في الجانب التوعوي بالمجمعات التجارية وأماكن إقامة الفعاليات.

بعد ذلك تسلّم المشاركون وأبطال الصحة والجمعيات التطوعية والموظفون المتميزون والمشاركون بفعاليات المكتب دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
10:59 PM

"الغامدي" يكرِّم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة بمكتب الوزارة بجدة

أكد أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت فعاليات أسبوع البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وفعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن لعام 2021م، التي أقامتها إدارة الصحة العامة بمحافظة جدة، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، بمشاركة جهات عدة؛ بهدف بناء الوعي العام حول الوباء العالمي لمرض السل، والجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم بمقر مكتب الوزارة بمحافظة جدة أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نُفّذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة، التي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدمًا شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.

ولفت إلى أهمية تكريم شركاء النجاح في إقامة هذه الفعالية؛ لأنهم النواة للتقدم الحضاري والتنموي لوطننا الغالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومشيدًا بدور الجهات المشاركة في صناعة التميز والإبداع، موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن التكريم يهدف إلى شكر الجهات المشاركة والمتطوعين على جهودهم لدعم الفعاليات؛ إذ أسهموا بشكل كبير في دعمها، إضافة إلى دورهم التوعوي في الجانب التوعوي بالمجمعات التجارية وأماكن إقامة الفعاليات.

بعد ذلك تسلّم المشاركون وأبطال الصحة والجمعيات التطوعية والموظفون المتميزون والمشاركون بفعاليات المكتب دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير.

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