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برد محسوس يتزحزح.. "الزعاق" منبّهًا: نعيش أيام "بياع الخبل عباته"

"يا الله بصيفية نرعى بها حولية" توصيفة لمطر السماك الهاطل قبل يومين

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا اليوم السبت سنحسّ بعودة البرد بدءًا من المناطق الشمالية #الحدود_الشمالية #تبوك #طريف #القريات #عرعر #رفحاء #الحفر.

وتابع: "مع حلول المساء يتزحزح ناحية #الجوف #حائل #القصيم #الزلفي #المجمعة #الرياض".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البرد المحسوس خلال هذين اليومين يسمى: برد بياع الخبل عباته".

وكان "الزعاق" قد تحدث، أول أمس الخميس، عن مطر السماك، وقال: "خلال هذه الأيام: يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف، والذي يسمى عند أهالينا رحمهم الله بالبادية بمطر السماك، يقول أهالينا: (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)".

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برد محسوس يتزحزح.. "الزعاق" منبّهًا: نعيش أيام "بياع الخبل عباته"
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا اليوم السبت سنحسّ بعودة البرد بدءًا من المناطق الشمالية #الحدود_الشمالية #تبوك #طريف #القريات #عرعر #رفحاء #الحفر.

وتابع: "مع حلول المساء يتزحزح ناحية #الجوف #حائل #القصيم #الزلفي #المجمعة #الرياض".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البرد المحسوس خلال هذين اليومين يسمى: برد بياع الخبل عباته".

وكان "الزعاق" قد تحدث، أول أمس الخميس، عن مطر السماك، وقال: "خلال هذه الأيام: يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف، والذي يسمى عند أهالينا رحمهم الله بالبادية بمطر السماك، يقول أهالينا: (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:10 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:28 PM

برد محسوس يتزحزح.. "الزعاق" منبّهًا: نعيش أيام "بياع الخبل عباته"

"يا الله بصيفية نرعى بها حولية" توصيفة لمطر السماك الهاطل قبل يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,026

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا اليوم السبت سنحسّ بعودة البرد بدءًا من المناطق الشمالية #الحدود_الشمالية #تبوك #طريف #القريات #عرعر #رفحاء #الحفر.

وتابع: "مع حلول المساء يتزحزح ناحية #الجوف #حائل #القصيم #الزلفي #المجمعة #الرياض".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "البرد المحسوس خلال هذين اليومين يسمى: برد بياع الخبل عباته".

وكان "الزعاق" قد تحدث، أول أمس الخميس، عن مطر السماك، وقال: "خلال هذه الأيام: يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف، والذي يسمى عند أهالينا رحمهم الله بالبادية بمطر السماك، يقول أهالينا: (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)".

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