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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي المملكة بطائرات مسيرة

مؤكدًا وقوفها بجانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده المطلق بجانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي المملكة بطائرات مسيرة
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده المطلق بجانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:07 PM

الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي المملكة بطائرات مسيرة

مؤكدًا وقوفها بجانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده المطلق بجانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

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