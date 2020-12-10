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"بلدي جدة" يستعرض خطة الأمانة لمشاريع الإنارة

استعرض المجلس البلدي، خطة أمانة محافظة جدة للإنارة، من خلال العرض الذي قدمه مدير عام الإنارة والكهرباء بأمانة محافظة جدة، المهندس يوسف الأسمري، والذي بيَّن فيه عدة نقاط تمثل تجربة الإدارة في التعامل مع بلاغات ٩٤٠ وآلية متابعة معالجتها إلكترونيًا.

وقدم "الأسمري" تقريرًا للمجلس عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، مؤكدًا على أنه تم مؤخرًا تغيير أكثر من 110 آلاف فانوس إنارة بفوانيس الليد الأقل استهلاكًا للكهرباء؛ للمساهمة في ترشيد الطاقة، وذلك في مواقع متفرقة من مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد ترقيم الأعمدة من خلال وضع باركود لكل عامود إنارة؛ لتسهيل عملية متابعتها آليًا.
واستعرض "الأسمري" الخطط المستقبلية للإدارة، حيث سيتم تطبيق تجربة الأعمدة الذكية في بعض الحدائق العامة والساحات، والتي ستحتوي على أكثر من خدمة تتمثل في شحن السيارات الكهربائية والجوالات وخدمة الواي فاي، وإمكانية استثمارها من خلال اللوحات الدعائية.

وكان المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته 71 برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي. وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، حيث قدمت عضو المجلس، رئيس لجنة صوت المواطن بالمجلس، رشا حفظي، تقريرًا عن الاستبيان الذي قامت به اللجنة لقياس مستوى رضا السكان عن الإنارة بجدة، اشتمل على عدة نقاط، والتي سيرفع بها المجلس تقريرًا لأمانة محافظة جدة؛ للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس قرر الرفع للأمانة حيال شكوى سكان حي الريان بخصوص تحسين مداخل ومخارج الحي. وكذلك وضع الشوارع في حي الصواري شمال جدة، وحي النعيم، وضرورة معالجة الشوارع المتضررة بأحياء جدة بشكل عام.
وأوضح رئيس المجلس أنه تمت التوصية بمخاطبة الأمانة لدعم مشاريع تصريف الأمطار بأحياء الهدى والمحمدية والأجاويد، وبعض الأحياء الأخرى، مثمنًا في هذا الصدد التعاون القائم بين المجلس والأمانة، والدور التكاملي لخدمة مدينة جدة وقاطنيها.



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"بلدي جدة" يستعرض خطة الأمانة لمشاريع الإنارة
سبق

استعرض المجلس البلدي، خطة أمانة محافظة جدة للإنارة، من خلال العرض الذي قدمه مدير عام الإنارة والكهرباء بأمانة محافظة جدة، المهندس يوسف الأسمري، والذي بيَّن فيه عدة نقاط تمثل تجربة الإدارة في التعامل مع بلاغات ٩٤٠ وآلية متابعة معالجتها إلكترونيًا.

وقدم "الأسمري" تقريرًا للمجلس عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، مؤكدًا على أنه تم مؤخرًا تغيير أكثر من 110 آلاف فانوس إنارة بفوانيس الليد الأقل استهلاكًا للكهرباء؛ للمساهمة في ترشيد الطاقة، وذلك في مواقع متفرقة من مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد ترقيم الأعمدة من خلال وضع باركود لكل عامود إنارة؛ لتسهيل عملية متابعتها آليًا.
واستعرض "الأسمري" الخطط المستقبلية للإدارة، حيث سيتم تطبيق تجربة الأعمدة الذكية في بعض الحدائق العامة والساحات، والتي ستحتوي على أكثر من خدمة تتمثل في شحن السيارات الكهربائية والجوالات وخدمة الواي فاي، وإمكانية استثمارها من خلال اللوحات الدعائية.

وكان المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته 71 برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي. وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، حيث قدمت عضو المجلس، رئيس لجنة صوت المواطن بالمجلس، رشا حفظي، تقريرًا عن الاستبيان الذي قامت به اللجنة لقياس مستوى رضا السكان عن الإنارة بجدة، اشتمل على عدة نقاط، والتي سيرفع بها المجلس تقريرًا لأمانة محافظة جدة؛ للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس قرر الرفع للأمانة حيال شكوى سكان حي الريان بخصوص تحسين مداخل ومخارج الحي. وكذلك وضع الشوارع في حي الصواري شمال جدة، وحي النعيم، وضرورة معالجة الشوارع المتضررة بأحياء جدة بشكل عام.
وأوضح رئيس المجلس أنه تمت التوصية بمخاطبة الأمانة لدعم مشاريع تصريف الأمطار بأحياء الهدى والمحمدية والأجاويد، وبعض الأحياء الأخرى، مثمنًا في هذا الصدد التعاون القائم بين المجلس والأمانة، والدور التكاملي لخدمة مدينة جدة وقاطنيها.



10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:30 PM

"بلدي جدة" يستعرض خطة الأمانة لمشاريع الإنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استعرض المجلس البلدي، خطة أمانة محافظة جدة للإنارة، من خلال العرض الذي قدمه مدير عام الإنارة والكهرباء بأمانة محافظة جدة، المهندس يوسف الأسمري، والذي بيَّن فيه عدة نقاط تمثل تجربة الإدارة في التعامل مع بلاغات ٩٤٠ وآلية متابعة معالجتها إلكترونيًا.

وقدم "الأسمري" تقريرًا للمجلس عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، مؤكدًا على أنه تم مؤخرًا تغيير أكثر من 110 آلاف فانوس إنارة بفوانيس الليد الأقل استهلاكًا للكهرباء؛ للمساهمة في ترشيد الطاقة، وذلك في مواقع متفرقة من مدينة جدة.
وأشار إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد ترقيم الأعمدة من خلال وضع باركود لكل عامود إنارة؛ لتسهيل عملية متابعتها آليًا.
واستعرض "الأسمري" الخطط المستقبلية للإدارة، حيث سيتم تطبيق تجربة الأعمدة الذكية في بعض الحدائق العامة والساحات، والتي ستحتوي على أكثر من خدمة تتمثل في شحن السيارات الكهربائية والجوالات وخدمة الواي فاي، وإمكانية استثمارها من خلال اللوحات الدعائية.

وكان المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته 71 برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي. وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، حيث قدمت عضو المجلس، رئيس لجنة صوت المواطن بالمجلس، رشا حفظي، تقريرًا عن الاستبيان الذي قامت به اللجنة لقياس مستوى رضا السكان عن الإنارة بجدة، اشتمل على عدة نقاط، والتي سيرفع بها المجلس تقريرًا لأمانة محافظة جدة؛ للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس قرر الرفع للأمانة حيال شكوى سكان حي الريان بخصوص تحسين مداخل ومخارج الحي. وكذلك وضع الشوارع في حي الصواري شمال جدة، وحي النعيم، وضرورة معالجة الشوارع المتضررة بأحياء جدة بشكل عام.
وأوضح رئيس المجلس أنه تمت التوصية بمخاطبة الأمانة لدعم مشاريع تصريف الأمطار بأحياء الهدى والمحمدية والأجاويد، وبعض الأحياء الأخرى، مثمنًا في هذا الصدد التعاون القائم بين المجلس والأمانة، والدور التكاملي لخدمة مدينة جدة وقاطنيها.



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